Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
В пятницу спикер глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу.
Накануне российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР.
По мнению Дениса Пушилина, принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает лишь одно - "Украина выбирает войну". При этом он считает, что указанный проект противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс.
Как заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, предложенные Киевом для обмена цифры не соответствуют действительности, так как они не включают в себя категории, которые власти Украины считают особо тяжкими.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".