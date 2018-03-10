наверх
10.03.201804:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Денис Пушилин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 550
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Переговоры по Донбассу в Минске
    ДНР намерена обсудить в Минске закон о реинтеграции Донбасса
    17:15 24.02.2018
    1625Донбасс: новое перемирие
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина, закон "по сути, ставит на кон серьезную эскалацию на линии соприкосновения".
    Ситуация в Донбассе
    Подписание закона о реинтеграции. Появилась реакция ДНР
    20:26 20.02.2018
    3275Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению Дениса Пушилина, подписанный закон о реинтеграции является лишь "запоздалым способом узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей республик".
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча контактной группы по Донбассу пройдет 14 февраля
    16:23 31.01.2018
    125
    Пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина сообщила, что заседание контактной группы запланировано на 14 февраля.
    Представители ОБСЕ и СЦКК в Донецкой области
    Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК
    13:50 26.01.2018
    1171Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Поскольку украинская сторона категорически не соглашается на прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик, российские офицеры в СЦКК выступали в роли посредника в вопросах поддержания "режима тишины" и сдерживания огня.
    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Нужна ли помощь ООН Донбассу?
    16:31 08.12.2017
    544Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Тревожная обстановка остается в поселке Верхнеторецкое в Ясиноватском районе, над которым, по данным пресс-центра штаба АТО, вооруженные силы Украины несколько дней назад установили полный контроль.
    Игорь Плотницкий
    В ДНР не видят проблем в отставке Плотницкого
    05:15 25.11.2017
    510
    В самопровозглашенной ДНР заявили, что нет никаких негативных предпосылок после отставки Игоря Плотницкого, так как он теперь назначен уполномоченным по исполнению минских соглашений.
    И.о. главы самопровозглашенной ЛНР, бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник
    Стало известно, кто занял место Плотницкого в ЛНР
    00:27 25.11.2017
    1271
    В пятницу спикер глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    В ДНР назвали приблизительные сроки большого обмена пленными
    23:33 16.11.2017
    285Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Накануне российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР.
    Флаг самопровозглашенной Донецкой республики
    ДНР прокомментировала инициативу Медведчука по обмену пленными
    10:29 16.11.2017
    270Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Вопрос обмена пленными, включая предложение Медведчука, будет обсуждаться переговорщиками на ближайших встречах и между встреч с помощью средств коммуникации, сообщил Денис Пушилин.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    В ДНР требуют обнародования Киевом приказов о перемирии в Донбассе
    04:54 16.11.2017
    1278Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В самопровозглашенной ДНР акцентировали внимание на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию "школьного" перемирия.
    Денис Пушилин
    ДНР ответила на заявление ЛНР о возможном возвращении в состав Украины
    02:48 10.11.2017
    3644
    По словам Дениса Пушилина, Владислав Дейдего рассуждал, как могло бы быть возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины, но "к практической составляющей это не имеет никакого отношения".
    Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрелов
    В ЛДНР заявляют: никаких сил ООН в Донбассе не будет
    14:22 31.10.2017
    2116Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    С позиции Курта Волкера минские соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия лидеров ДНР и ЛНР, а в самопровозглашенных республиках считают, что это несправедливо.
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Донбасс: прогресса в переговорах нет, вместо него – обстрелы
    08:59 26.10.2017
    498Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В самопровозглашенной ДНР заявляют, что у Киева вообще отсутствует переговорная позиция. А в это время по окраинам Донецка и прифронтовым районам выпущены сотни мин и артиллерийских снарядов.
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    ДНР о "майдане" Саакашвили. "Прощупывание почвы" для смены власти
    14:05 21.10.2017
    1431Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин считает, что протесты под Радой - попытка отвлечь внимание жителей Украины от тяжелой ситуации в стране.
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    Из Донецка: никакие законы не принесут мир в Донбассе
    09:32 07.10.2017
    2173Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Большинство жителей Донецка считают, что новые "мирные законы" по Донбассу на самом деле не предполагают безопасности и спокойствия жителям региона.
    Денис Пушилин
    Законопроект о реинтеграции Донбасса. Появилась реакция ДНР
    17:39 04.10.2017
    3772Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению Дениса Пушилина, принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса означает лишь одно - "Украина выбирает войну". При этом он считает, что указанный проект противоречит минским соглашениям и блокирует переговорный процесс.
    Донецк
    В ДНР заявили о возможном обострении ситуации в Донбассе
    19:48 29.09.2017
    582Донбасс: новое перемирие
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, ситуация опасная и рисков новых витков эскалации очень много.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    В ДНР напомнили Киеву об особом статусе Донбасса
    14:29 28.09.2017
    1004Донбасс: новое перемирие
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в Донбассе не проведена амнистия, не осуществлена децентрализация власти, не действует особый статус.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    ДНР не намерена обсуждать предложенные Украиной списки для обмена пленными
    13:52 22.09.2017
    864
    Как заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, предложенные Киевом для обмена цифры не соответствуют действительности, так как они не включают в себя категории, которые власти Украины считают особо тяжкими.
    Денис Пушилин
    Поставки оружия из США угрожают мирному решению в Донбассе - Пушилин
    13:25 19.09.2017
    423
    Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин заявил, что Украина саботирует выполнение минских соглашений, затягивает переговорный процесс.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ситуация в Донбассе
    Подписание закона о реинтеграции. Появилась реакция ДНР
    20:26 20.02.2018
    3275
    По мнению Дениса Пушилина, подписанный закон о реинтеграции является лишь "запоздалым способом узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей республик".
    Переговоры по Донбассу в Минске
    ДНР намерена обсудить в Минске закон о реинтеграции Донбасса
    17:15 24.02.2018
    1625
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина, закон "по сути, ставит на кон серьезную эскалацию на линии соприкосновения".
    Все теги

    Персоны

    Организации