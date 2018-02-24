ДНР намерена обсудить в Минске закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Вопрос принятия и утверждения Украиной закона о реинтеграции в Донбассе планируется обсудить на ближайшей встрече Контактной группы в Минске, заявил в субботу журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Денис Пушилин.

Президент Украины Петр Порошенко в минувший вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории — "оккупированными". В субботу, 24 февраля, закон вступил в силу.

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"Ближайшая встреча в Минске, возможно, позволит поставить некоторые приоритеты в дальнейшем переговорном процессе, но то, что принятие этого закона повлияет на дальнейшее развитие диалога, — это факт. Но давайте дождемся ближайшей встречи в Минске, тогда станет гораздо ясней", — сказал Пушилин.

Он отметил, что этот закон "по сути, ставит на кон серьезную эскалацию на линии соприкосновения, ситуация обостряется".

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