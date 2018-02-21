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    Закон о реинтеграции предполагает силовое решение в Донбассе - Лавров

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (420)

    (обновлено: )61463
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "абсолютно одиозный закон о реинтеграции ... не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "Киевский режим не собирается эти (минские — ред.) договоренности выполнять. Пример тому — буквально сегодня-вчера президент (Украины Петр) Порошенко подписал абсолютно одиозный закон о реинтеграции, который не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины. И все наши европейские коллеги, которые прекрасно понимают о чем идет речь, в общем-то набрали в рот воды и ничего на эту тему говорить не могут", — сказал Лавров.

    Порошенко подписал документ во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

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