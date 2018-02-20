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    В ЛНР прокомментировали подписание закона о реинтеграции

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (409)

    (обновлено: )56440
    Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции - "очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса".
    Ситуация после обстрелов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса — запоздалая попытка узаконить насилие в регионе, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, сообщает РИА Новости.

    Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

    Миротворцы ООН. Архивное фото
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    "Подписанный Порошенко закон о реинтеграции — это очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса. Этот закон не спасет Порошенко и Турчинова (секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов — Ред.) от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением", — говорится в заявлении, распространенном МИД ЛНР.

    Принятие и подписание данного закона "является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса", отмечается в заявлении.

    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

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    Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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