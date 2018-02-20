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    Военные сообщили о большом числе раненых и погибшем за сутки в Донбассе

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    Донбасс: годовщина Минских соглашений (498)

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    По данным ВСУ, на луганском направлении огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Гладосового, Новолуганского, Светлодарска, Луганского и Крымского.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 12 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, четверо получили ранения, сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

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    "Погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранения, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных", — говорится в сообщении.

    По данным ВСУ, на луганском направлении огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Гладосового, Новолуганского, Светлодарска, Луганского и Крымского.

    На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов у Лебединского, Широкина, Водяного и Песков.

    Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что стороны конфликта на Донбассе продолжают нарушать пункты минских соглашений. 

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