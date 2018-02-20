Миротворцы в Донбассе. Порошенко и Меркель провели переговоры

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — сказано в сообщении.

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Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения пленных. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для их освобождения в ближайшее время.

Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили состояние реализации минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня, сообщила пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.