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    Миротворцы в Донбассе. Порошенко и Меркель провели переговоры

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (548)

    (обновлено: )48713
    По данным пресс-службы украинского лидера, Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы СЦКК в Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в ОРДЛО.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    Twitter Администрации президента Украины

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — сказано в сообщении.

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    Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения пленных. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для их освобождения в ближайшее время.

    Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили состояние реализации минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня, сообщила пресс-служба.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

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