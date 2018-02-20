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    Климкин о двух вещах, необходимых для введения миротворцев в Донбасс

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    Министр иностранных дел уточнил, что на поэтапное развертывание миротворческой миссии ООн в Донбассе необходимо от 6 до 9 месяцев.
    Канал на Youtube ICTV

    Без введения миротворческой миссии ООН вывести оккупационную власть из Донбасса будет невозможно, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    УНИАН
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    "Я считаю, искренне считаю, что если не ввести международный компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого нужны две вещи: первая — решение президента России и второе — каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", — сказал Климкин в эфире телеканала ICTV

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    По словам министра, украинская сторона считает, что миссия сразу же должна покрывать всю территорию Донбасса, "должен быть обеспечен минимальный уровень безопасности". Климкин уточнил, что на поэтапное развертывание миссии необходимо 6-9 месяцев.

    Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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