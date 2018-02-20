Климкин о двух вещах, необходимых для введения миротворцев в Донбасс

Без введения миротворческой миссии ООН вывести оккупационную власть из Донбасса будет невозможно, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я считаю, искренне считаю, что если не ввести международный компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого нужны две вещи: первая — решение президента России и второе — каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", — сказал Климкин в эфире телеканала ICTV.

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По словам министра, украинская сторона считает, что миссия сразу же должна покрывать всю территорию Донбасса, "должен быть обеспечен минимальный уровень безопасности". Климкин уточнил, что на поэтапное развертывание миссии необходимо 6-9 месяцев.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.