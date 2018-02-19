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    Еще одна страна заявила о готовности послать миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (541)

    (обновлено: )63904
    По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис в Украине, Финляндия должна принять участие в его урегулировании.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова принять участие в проведении миротворческой операции под эгидой ООН в Украине, пишет Yle.

    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
    Окончательное резюме: чьи миротворцы нужны Донбассу?

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    "Если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в его урегулировании",- сказал Ниинисте на полях Мюнхенской безопасности конференции.

    Ранее министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев.

    Кроме того, Климкин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждались освобождение пленных и миротворческая миссия в Донбассе. Однако стороны так и не достигли договоренностей.

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