Еще одна страна заявила о готовности послать миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова принять участие в проведении миротворческой операции под эгидой ООН в Украине, пишет Yle.

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"Если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис, Финляндия должна принять участие в его урегулировании",- сказал Ниинисте на полях Мюнхенской безопасности конференции.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев.

Кроме того, Климкин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждались освобождение пленных и миротворческая миссия в Донбассе. Однако стороны так и не достигли договоренностей.