Генсек НАТО и Лавров обсудили Украину и размещение в Донбассе миротворцев

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил вопросы Украины и возможности размещения в Донбассе миссии миротворцев ООН.

"Мы обсудили вопрос Украины и идею размещения миссии миротворцев ООН", — сказал он журналистам после встречи, которая прошла "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы не обсуждали, конкретно какие страны могли бы стать членами миссии миротворцев ООН в Донбассе. Я считаю, что миротворцы ООН должны не только обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, но присутствовать на всей территории, в том числе на российско-украинской границе", — сказал Столтенберг журналистам.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене заявил, что введение миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса.