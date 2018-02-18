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    Швеция готова играть ведущую роль в миротворческой миссии в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (539)

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    Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу бывшего главы НАТО Андерса фон Расмуссена, ныне советника президента Петра Порошенко.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это, заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
    Мюнхенская конференция: роль Украины, влияние России

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    "Если мы увидим соответствующие условия, и если мы увидим, что эта миссия может помочь… тогда мы открыты для этого", — сказал министр.

    Агентство отмечает, что как страна, не являющаяся членом НАТО, Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу бывшего главы НАТО Андерса фон Расмуссена, ныне советника президента Петра Порошенко.

    Отмечается, что доклад был представлен должностным лицам, в том числе специальному представителю США в Украине Курту Волкеру в субботу.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев.

    Кроме того, Климкин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждались освобождение пленных и миротворческая миссия в Донбассе. Однако стороны так и не достигли договоренностей.

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