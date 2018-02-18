Лукашенко заявил о готовности отправить белорусских миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.

"Если бы моей стране была поручена какая-то роль в урегулировании этого конфликта… я даже говорил президентам Порошенко и Путину, потому что многое от них зависит: не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем два президента договорятся", — заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, комментируя процесс урегулирования кризиса в Донбассе и возможность ввода миротворческой миссии в регион.

"Иначе от миротворцев толку не будет", — добавил он.

"Договоритесь стать (миротворцам — ред.) между (на линии соприкосновения) — я стану. Договоритесь ввести 10 тысяч (представителей) Вооруженных сил Белоруссии — мы поставим их на границе, где скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. Вот наша позиция – честная и искренняя", — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что в первый год конфликта в Донбассе белорусская сторона предложила свои варианты разрешения ситуации, "взяв на себя огромную долю ответственности за то, чтобы остановить бойню".

По его словам, белорусские предложения были направлены в Брюссель через руководство Польши. "Я сказал, если вы ее (точку зрения Белоруссии о путях разрешения конфликта – ред.) не примете, я буду считать, что вы заинтересованы в раздувании этого конфликта. Поляки за них (предложения Минска – ред.) уцепились, внесли в Брюссель… Они их не приняли. И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили миротворцами", — отметил белорусский лидер.

Он еще раз подчеркнул, что если Белоруссии будет поручено "внести вклад в прекращение войны (в Донбассе – ред.), мы этот вклад внесем".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене заявил, что введение миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса.