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    Саули Ниинисте

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
    Еще одна страна заявила о готовности послать миротворцев в Донбасс
    05:58 19.02.2018
    1375Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис в Украине, Финляндия должна принять участие в его урегулировании.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    В Финляндии стал известен победитель президентских выборов
    21:24 28.01.2018
    283
    Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё фактически переизбран на второй срок, свидетельствуют данные обработки более половины бюллетеней. Ниинистё побеждает, опередив ближайшего соперника в шесть раз.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна
    Президент Финляндии обсудил с Путиным Украину: ситуация "не улучшается"
    18:04 27.07.2017
    259
    По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, очень важным для улучшения ситуации в Украине было бы, в первую очередь, договориться о перемирии.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин в Финляндии обсудит Украину и отношения с ЕС
    23:51 25.07.2017
    153
    Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала сообщила, что разногласия между странами есть по ряду международных вопросов — "по Украине и Крыму в первую очередь".
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    НАТО нуждается в диалоге с Россией – президент Финляндии
    22:57 13.05.2017
    314
    По словам президента Финляндии, США и Россия должны вернуться к переговорам о сокращении стратегических вооружений и обеспечить продвижение в сфере диалога по обычным вооружениям.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Путин обсудил по телефону с финским коллегой ситуации в Украине
    15:36 06.10.2016
    135
    Как сообщает Кремль, лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-финляндских отношений, включая предстоящие контакты на различных уровнях.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    Президент Финляндии сообщил о секретной помощи в расследовании ЧП MH17
    13:06 01.10.2016
    2105Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Президент Финляндии пояснил, что просьба в содействии поступила от голландской стороны, которая наряду с Бельгией, Малайзией, Австралией и Украиной ведет расследование трагедии в составе экспертной группы.
    Президент Финляндии Саули Ниинистьо на встрече с президентом Украины Петром Порошенко
    Порошенко обсудил с президентом Финляндии антироссийские санкции
    19:27 08.07.2016
    16671
    Главы двух государств обсудили ситуацию в Донбассе и ход выполнения минских договоренностей. Президент Финляндии проинформировал Порошенко о результатах своих последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    Президент Финляндии заявил, что Прибалтика боится России
    19:51 01.07.2016
    234
    По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, "в странах Балтии - и других странах тоже - присутствует определенный страх перед Россией, там боятся России".
    Саули Ниинисте
    Ситуация в Украине представляет собой замкнутый круг - президент Финляндии
    18:56 01.07.2016
    883
    Президент Финляндии Саули Ниинисте подчеркнул, что в Украине сейчас идет такая активная дискуссия по поводу исполнения минских соглашений, и проходит это на двух направлениях.
    Петр Порошенко (справа), Саули Ниинисте (в центре) и Павел Климкин (слева)
    Президент Финляндии посетит Украину - Цеголко
    11:58 30.11.2015
    110Климатическая конференция ООН в Париже
    Встреча президентов Финляндии и Украины состоялась в понедельник в кулуарах Всемирной климатической конференции, которая сегодня открывается в Париже.
    Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте
    Президент Финляндии обсудит ситуацию в Донбассе с Путиным в Москве
    16:24 12.06.2015
    219Обстрелы на Донбассе
    По словам финского президента, работа контактной группы ОБСЕ на востоке Украины столкнулась с трудностями и выполнение минских соглашений стоит на месте.
    Петр Порошенко
    Порошенко: Донбассу нужна миротворческая миссия
    19:32 14.05.2015
    231
    В ходе встречи со своим финским коллегой Петр Порошенко отметил, что заручился поддержкой Хельсинки в вопросе консолидации позиции Евросоюза относительно Украины.
    Порошенко и Ниинисте
    Порошенко встретился с президентом Финляндии
    17:39 14.05.2015
    118
    Также сообщается, что "президент Украины Порошенко провел встречу с председателем комитета Европарламента по международным вопросам Эльмар Броком".
    Флаги Европейского Союза и Украины на фоне здания Национального банка Украины
    Финляндия ратифицировала соглашение об ассоциации ЕС с Украиной — посол
    12:56 24.04.2015
    335Саммит ЕС в Киеве
    Украинский дипломат опубликовал сообщение о том, что президент Финляднии ратифицировал соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности 
    14:10 07.02.2015
    453Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    В Мюнхене проходит второй день конференции по вопросам безопасности. В конференции принимают участие более 400 человек, среди них — 20 глав государств.
    Флаг Финляндии
    Финляндия не будет поставлять оружие в Украину - президент страны
    23:25 05.02.2015
    70Отношение мира к ситуации в Украине
    Президент Финляндии отметил, что Украине на данный момент оказывается финансовая помощь, а в случае обострения ситуации в Украине против России могут быть введены новые экономические санкции.
    Владимир Путин
    Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Украине
    16:53 29.12.2014
    134Отношение мира к ситуации в Украине
    Обсуждались вопросы российско-финляндского сотрудничества, кризисная ситуация в Украине, а также актуальная международная и региональная проблематика.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко вновь заявил о российских войсках в Украине
    15:45 13.11.2014
    817Донбасс - зона войны
    Президент обсудил с финским коллегой поступление войск и тяжелого вооружения из России в Украину. Также он призвал Финляндию ратифицировать Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин обсудил с главой Финляндии ситуацию в Украине
    13:31 06.11.2014
    238Реакция в мире на события в Украине
    Переговоры президентов состоялись по инициативе финской стороны.
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    05:58 19.02.2018
    1375
    По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, если возникнет даже небольшая возможность разрешить кризис в Украине, Финляндия должна принять участие в его урегулировании.
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