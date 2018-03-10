Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё фактически переизбран на второй срок, свидетельствуют данные обработки более половины бюллетеней. Ниинистё побеждает, опередив ближайшего соперника в шесть раз.
Президент Финляндии пояснил, что просьба в содействии поступила от голландской стороны, которая наряду с Бельгией, Малайзией, Австралией и Украиной ведет расследование трагедии в составе экспертной группы.
Главы двух государств обсудили ситуацию в Донбассе и ход выполнения минских договоренностей. Президент Финляндии проинформировал Порошенко о результатах своих последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".