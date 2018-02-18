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    Украине и РФ нужно сблизить позиции по миротворцам в Донбассе - Минск

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (540)

    (обновлено: )13311
    Как сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, есть большие различия в позициях сторон. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. России и Украине нужно найти компромиссное решение, сблизить позиции по размещению миротворческого контингента в Донбассе, считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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    "Как мы знаем, в сентябре прошлого года президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею о размещении миротворцев в этом регионе. Мы видим сейчас, что есть большие различия в позициях сторон. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение", — сказал министр в интервью телеканалу СТВ.

    Макей также сообщил, что этот вопрос обсуждался со спецпредставителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером на полях 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в которой глава белорусского МИД принял участие.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене заявил, что введение миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса.

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