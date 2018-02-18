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    В мире

    Миротворцы и пути для Донбасса. О чем говорили Волкер и глава МИД Белоруссии

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    Как стало известно, возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров Владимира Макея со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили в Мюнхене пути урегулирования украинского конфликта, сообщила в субботу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

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    "Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров Владимира Макея со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером", — рассказали в пресс-службе об участии Макея в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

    С председателем Мюнхенской конференции Вольфгангом Ишингером глава белорусского МИД обсудил модальности проведения в Минске осенью 2018 года встречи Основной группы этого форума, посвященной тематике диалога между Востоком и Западом и региональной безопасности, проинформировали в ведомстве.

    В эфире телеканала "Беларусь 1" Ишингер дал высокую оценку действиям белорусской стороны в отстаивании мира и безопасности в регионе.

    "Вклад со стороны соседних с Украиной стран, таких как Белоруссия, это наиболее важный момент в данной ситуации. Необходимо, чтобы миротворческую миссию поддержали и Москва, и Киев, и Совет безопасности ООН. Очень важно, что Белоруссия готова содействовать установлению мира и предлагает свою помощь, ваше содействие действительно может быть полезным", — сказал немецкий дипломат.

    Как сообщалось ранее, Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

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