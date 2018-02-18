Миротворцы и пути для Донбасса. О чем говорили Волкер и глава МИД Белоруссии

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили в Мюнхене пути урегулирования украинского конфликта, сообщила в субботу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров Владимира Макея со специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером", — рассказали в пресс-службе об участии Макея в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

С председателем Мюнхенской конференции Вольфгангом Ишингером глава белорусского МИД обсудил модальности проведения в Минске осенью 2018 года встречи Основной группы этого форума, посвященной тематике диалога между Востоком и Западом и региональной безопасности, проинформировали в ведомстве.

В эфире телеканала "Беларусь 1" Ишингер дал высокую оценку действиям белорусской стороны в отстаивании мира и безопасности в регионе.

"Вклад со стороны соседних с Украиной стран, таких как Белоруссия, это наиболее важный момент в данной ситуации. Необходимо, чтобы миротворческую миссию поддержали и Москва, и Киев, и Совет безопасности ООН. Очень важно, что Белоруссия готова содействовать установлению мира и предлагает свою помощь, ваше содействие действительно может быть полезным", — сказал немецкий дипломат.

Как сообщалось ранее, Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.