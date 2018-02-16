наверх
16.02.201820:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин и Лавров проговорили в Мюнхене почти час

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (21)

    (обновлено: )40220
    Переговоры в Мюнхене стали для российского и украинского министров вторыми за последние три месяца. В прошлый раз они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Встреча глав МИД Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене продолжалась 57 минут, передает корреспондент РИА Новости.

    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook
    Никакой "нормандский формат" не завершит войну на Донбассе — Олещук

    Эти переговоры стали для украинского и российского министров вторыми за последние три месяца. В прошлый раз они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.

    Перед встречей Климкин сообщил, что рассчитывает обсудить темы ввода миротворцев ООН в Донбасс и обмен пленными, однако по ее итогам на вопросы российских журналистов отвечать отказался.

    Ранее в пятницу Климкин сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене.

    Читайте также: Мюнхенская конференция по безопасности: украинский вопрос

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?