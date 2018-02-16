Климкин и Лавров проговорили в Мюнхене почти час

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Встреча глав МИД Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене продолжалась 57 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Эти переговоры стали для украинского и российского министров вторыми за последние три месяца. В прошлый раз они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.

Перед встречей Климкин сообщил, что рассчитывает обсудить темы ввода миротворцев ООН в Донбасс и обмен пленными, однако по ее итогам на вопросы российских журналистов отвечать отказался.

Ранее в пятницу Климкин сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене.

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