Встречи глав МИД "нормандского формата" в пятницу не будет - СМИ

facebook.com/pg/UkraineMFA

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" в пятницу не состоится, так как стороны не согласовали время, ищут возможность провести ее завтра, передает агентство УНИАН со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

"Встречи сегодня не будет — стороны не смогли согласовать время. Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра", — говорится в сообщении.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.