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    Встречи глав МИД "нормандского формата" в пятницу не будет - СМИ

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (78)

    (обновлено: )20310
    Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата" в субботу, сообщил дипломатический источник.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" в пятницу не состоится, так как стороны не согласовали время, ищут возможность провести ее завтра, передает агентство УНИАН со ссылкой на дипломатический источник.

    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook
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    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    "Встречи сегодня не будет — стороны не смогли согласовать время. Сейчас немецкая сторона ищет возможность провести ее завтра", — говорится в сообщении.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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