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    Геращенко: в Мюнхене на "нормандской встрече" обсудят выход РФ из СЦКК

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (2)

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    Вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что после выхода российской стороны из СЦКК Киев не имеет гарантий безопасности.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата", целью которого является урегулирование ситуации в Донбассе, поднимут вопрос выхода российской стороны из состава Совместного центра контроля и координации за прекращением огня на Востоке Украины во время встречи в Мюнхене, сообщила на брифинге в четверг представитель Киева, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

    Представители ОБСЕ и СЦКК в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс просит: верните российских офицеров в СЦКК

    Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоится на полях Мюнхенской конференции, которая пройдет 16-18 февраля.

    "Это (выход россиян с СЦКК – ред.) будет темой дискуссии уже на этой неделе в Мюнхене во время встречи в "нормандском формате" министров иностранных дел" — сказала Геращенко.

    По ее словам, после выхода российской стороны из СЦКК Киев не имеет гарантий безопасности.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что возможная встреча глав МИД в "нормандском" формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока прорабатывается.

    "Прорабатывается, до сих пор мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в "нормандском" формате", — сказала она.

    Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу на уровне глав МИД может пройти в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

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