Климкин прояснил ситуацию по "нормандской встрече"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее в пятницу СМИ сообщили со ссылкой на дипломатический источник, что встреча глав МИД в "нормандском формате" в пятницу не состоится, так как стороны не согласовали время, ищут возможность провести ее завтра.

"Жаль, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована Нормандия (встреча в "нормандском формате" — ред.). Будем договариваться о новом времени", — написал Климкин в Twitter в пятницу.

Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий час. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 февраля 2018 г.

Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.