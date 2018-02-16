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    Климкин прояснил ситуацию по "нормандской встрече"

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (78)

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    Немецкая делегация не успела вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована встреча в "нормандском формате" по Донбассу, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Ранее в пятницу СМИ сообщили со ссылкой на дипломатический источник, что встреча глав МИД в "нормандском формате" в пятницу не состоится, так как стороны не согласовали время, ищут возможность провести ее завтра.

    "Жаль, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18.00, когда была запланирована Нормандия (встреча в "нормандском формате" — ред.). Будем договариваться о новом времени", — написал Климкин в Twitter в пятницу.

    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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