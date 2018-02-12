Никакой "нормандский формат" не завершит войну на Донбассе — Олещук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На следующей неделе представители стран "нормандской четверки" планируют встретиться на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины.

Вероятно, встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Хотя Украину на этой конференции будет представлять лично президент Петр Порошенко. Об этом сообщил председатель совета директоров Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

То, что встреча в "нормандском формате" планируется в Мюнхене по предложению главы Министерства иностранных дел Германии, ранее подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин.

Перспективы предстоящей встречи представителей стран "нормандской четверки" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, наступного тижня варто чекати на переговори представників країн "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Сході?

— Подібна ймовірність, я думаю, може бути оцінена як досить висока, враховуючи попередню підготовчу роботу, яка була проведена і досить такі виразні, як на мене, спроби перезавантажити "мінський процес", надати їм нового імпульсу і зрештою вийти на принаймні в якійсь мірі реалізацію мінських домовленостей. Безперечно, враховуючи ці тенденції, які, я думаю, всі помітили, було б досить дивно, якби не проводились безпосередньо перемовини в "нормандському форматі", який безпосередньо і призвів до, скажімо так, втілення мінських домовленостей у відповідний документ.

Чи немає такого відчуття, ніби зустріч і термінова, але поспішності немає в цьому процесі?

— Я не думаю, що це поспішність. Просто далеко не все безпосередньо саме в "нормандському форматі", мінських домовленостях далеко не все виставляється безпосередньо напоказ. Тобто, я думаю, що більшість процесів, в тому числі, і переговорних, відбуваються поза камерами і поза публічністю, і на це є цілком очевидні причини, пов’язані із політичною доцільністю і тим, яким чином безпосередньо планують вирішувати ці питання. Тобто, знову ж таки, ні для кого не секрет, що, наприклад, ще починаючи з минулого року, досить активні перемовини проводяться через посередництво Медведчука з Росією з питання обміну полонених. Ми пам’ятаємо, як був проведений перший етап. Зараз говорять про другий етап. Відповідно, як на мене подібні гуманітарні спроби перезавантажити мінські домовленості є абсолютно виразні і демонструють саме таке бажання перейти до перезавантаження мінських домовленостей саме через гуманітарну складову.

Тут, до речі, такий цікавий момент, хоча деякі нардепи України заявляли про те, що Медведчук може опинитись в новому санкційному списку США, але ми знаємо, що ці списки були оприлюднені, і там прізвища Медведчука немає, і це, як на мене, є демонстрацією того, що в США так само тримають у голові відповідні канали комунікацій і відповідні можливості для проведення цієї комунікації, для її здійснення, в тому числі, і з метою перезавантаження мінських домовленостей, про що, до речі, казали і представники Держдепу, які досить вітали відповідні операції з обміну полонених і, зрештою, спецпредставники США так само це все оцінювали.

Що може дати це перезавантаження через гуманітарний процес? Якісь є перспективи реальних проривів?

— Прориви є, безперечно, тому що обмін полоненими – це, як відомо, шостий пункт мінських домовленостей. На даний момент ми не можемо говорити, що бодай однин з цих пунктів був виконаний у повному обсязі, але цілком логічно, що заходять до виконання саме через гуманітарну складову, тому що вона сприймається набагато більш позитивно в суспільстві, ніж, наприклад, які-небудь питання, пов’язані з політикою або навіть з безпекою, тобто очевидно, ми пам’ятаємо, яка була реакція в українському суспільстві на обмін полонених, вона була переважно позитивна. Це так само частина мінських домовленостей. Тобто така собі покрокова реалізація мінських домовленостей, починаючи із пунктів, які викликають найменше, скажімо так, певного негативного сприйняття у суспільстві, і далі уже на основі цього переходити до інших пунктів. Це цілком може бути, скажімо так, робоча схема втілення мінських домовленостей.

Як повідомляється, на Мюнхенській конференції будуть міністри закордонних справ Німеччини, Росії та Франції. А от Україну буде представляти Петро Порошенко. Чому так?

— Ми знаємо, що Петро Олексійович досить ревносно ставиться до своєї лінії в якості ключової, так би мовити, персони в українській дипломатії. Ми завжди знаємо, що основа, скажімо так, публічної репрезентації його влади – це наголос на дипломатичних успіхах, тобто, очевидно, що він намагається демонструвати, що сфера зовнішньої політики, що дипломатія — це його сфера, це його компетенція і, відповідно, це важливий елемент його публічного іміджу. Тому, я думаю, що це повязано, в тому числі, і з відповідними нюансами.

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Коли можлива зустріч на рівні вже лідерів країн "нормандської четвірки"?

— Я думаю, це буде залежати безпосередньо від цих перемовин, від інших консультацій, зрештою, від продовження того, про що я казав про обмін полонених і гуманітарну складову мінських домовленостей і спроби гуманітарного прориву. Від цього всього буде залежати безпосередньо перспектива подібної зустрічі, тому що, очевидно, її будуть проводити лише тоді, коли будуть якісь перспективи досягнення не просто певних розмов, а досягнення якихось матеріалізованих у формі бодай документів наслідків.

Наскільки можлива зміна "нормандського формату"? Залучення, можливо, нових країн чи, навпаки, усунення?

— Де-факто формат змінився досить давно, тому що ми бачили, як протягом 2017 року починає набувати все більш серйозного значення такий собі напівофіційний формат Сурков-Волкер. Знову ж таки, інші неформальні механізми, канали комунікацій, деякі з яких я уже називав, або більш формалізовані канали комунікацій, вони починають відігравати все більшу роль, тобто де-факто "нормандський формат" в тому вигляді, в якому він першопочатково замислювався, він, мабуть, уже зараз не діє. Наприклад, США, зараз в цьому форматі не перебуваючи офіційно, тим не менше, вони, мабуть, беруть більшу участь у спробах врегулювання конфлікту на Донбасі, аніж безпосередньо формальні учасники цього самого "нормандського формату". Тому, я думаю, що де-факто це все змінилось, тим більше, що, в принципі, головна задача "нормандського формату" – не просто існування, а досягнення цілком конкретної мети, яка безпосередньо стосується деескалації, і треба сказати, що, мабуть, в суто "нормандському форматі", як він замислювався, ця деескалація зараз не виглядає можливою.

Зараз лунає багато таких думок, що "нормандський формат", себе вичерпав.

— Ці думки висловлювались досить активно 2017 року. Зрозуміло, чому вони виникають, тому що, справді, ефективність роботи "нормандського формату", є достатньо низькою. Зрозуміло, чому "нормандський формат", продовжує своє існування бодай формально – тому що ніхто поки що альтернативи запропонувати не готовий, і США до всієї своєї активної неформальної участі, тим не менше, формалізувати свою участь поки що не хочуть і, я думаю, це пов’язано із відсутністю конкретних, скажімо так, матеріальних гарантій того, що це все завершиться успіхом. Я думаю, що, скажімо так, подібні гарантії успіху з’являться на обрії, вони цілком можуть долучитись, і тоді цей формат може суттєво змінитись.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что закон о реинтеграции Донбасса ведет минские соглашения в тупик, и только усилит напряженность с РФ.