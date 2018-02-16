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    Глава МИД Франции не примет участие в "нормандской встрече" - Климкин

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (76)

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    Вместо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который не успевает на встречу в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) по Донбассу в Мюнхене, будет его представитель, сообщил Павел Климкин.
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    Глава МИД Украины Павел Климкин
    @MFA_Ukraine
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый. Жан-Ив Ле Дриан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не сможет принять участие во встрече в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) по Донбассу, будет его представитель, заявил в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

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    Ранее МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.

    "Французский министр не успевает (на встречу – ред.), но у него будет свой представитель с позицией… Я был в Париже, видел его в Кувейте, мы очень детально все проговорили, он из-за других важных вещей просто не может прибыть на конференцию в Мюнхене. Он пытался до последнего момента. Но это (несогласованность встречи в "нормандском формате" — ред.) также связано с процессом формирования коалиции тут, в Германии, с дискуссией относительно должности министра иностранных дел Германии… Важно, что "нормандия" по состоянию на сегодня состоится", — сказал Климкин журналистам в Мюнхене, общение которых в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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