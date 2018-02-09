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    Россия

    "Ни к чему не приведет". Россия об американцах в "нормандском формате"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (89)

    (обновлено: )38260
    По мнению замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина, украинская власть хочет решить "все свои проблемы чужими руками", но "это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что включение США в "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе, в который уже входит Украина, Франция, Россия и Германия, не поможет урегулированию этого  кризиса

    "Нет, смена форматов ни к чему не приведет, я абсолютно в этом уверен", — заявил РИА Новости Карасин, отвечая на вопрос, целесообразно ли подключить американцев к "нормандскому формату" для того, чтобы процесс урегулирования украинского кризиса сдвинуть с мертвой точки.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    По словам дипломата, в этом вопросе важно, чтобы конструктивную, направленную на решение вопросов позицию занимала Украина.

    "К сожалению, пока украинская власть хочет решить все свои проблемы чужими руками. Это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал. Но канал российско-американского взаимодействия "Сурков-Волкер" (помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США Курт Волкер — Ред.) работает. Будем надеяться, что он принесет какие-то новые веяния и позитивно повлияет на общую атмосферу в кризисе", — заключил он.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. Практическим итогом переговоров 11-12 февраля 2015 года в Минске стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

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