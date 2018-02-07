Обновлен список неподконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины уточнил список неподконтрольных населенных пунктов в Донбассе — его пополнили семь населенных пунктов, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на распоряжение правительства.

Кабмин впервые составил этот список в ноябре 2014 года и трижды корректировал его в течение 2015 года (последний раз — в декабре).

"В перечень неподконтрольных власти включены следующие населенные пункты: Доломитное, Травневое, Лозовое, Новониколаевка, Пикузы, Васильевка (все — Донецкая область) и Золотое (кроме Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) Луганской области", — сообщает агентство.

Указанные населенные пункты Донецкой области перенесены из перечня находящихся на линии разграничения.

В свою очередь в перечень находящихся на линии разграничения населенных пунктов внесены еще 29: Воздвиженка, Зайцево, Зеленополье, Кодема, Николаевка, Николаевка Вторая, Новолуганское, Семигорье, Богдановка, Викторовка, Новогнатовка, Николаевка, Сладкое, Водяное, Галициновка, Карловка, Новомихайловка, Победа, Водяное, Веселое, Каменка, Красногоровка, Невельское, Новоселовка Вторая, Первомайское, Троицкое, Северное, Нетайлово, Новокалиново (все — Донецкая область).

"Принятие проекта акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных пунктов, что расположены на линии столкновения", — сказал на заседании Кабмина первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В конце января военные заявили, что взяли под свой контроль село Новоалександровка в Луганской области, находившееся в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в начале февраля пообещал подать документы, чтобы исключить село из списка неподконтрольных Киеву территорий.