Когда решится вопрос миротворцев для Донбасса?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Россия уже согласна на расширение мандата миротворцев Организации Объединенных Наций на всей территории Донбасса, но постепенно. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Заявление прозвучало по итогам встречи Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. В то же время о сроках реализации этого проекта речь не идет.

Напомним, Украина добивается размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса. Россия формально выступала за, однако Москва настаивала, что миротворцы должны быть размещены только на линии соприкосновения.

Результаты встречи Волкера и Суркова проанализировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы.

Такие заявления Волкера свидетельствуют ли о том, что некий компромисс между Вашингтоном и Москвой по поводу Донбасса уже достигнут?

— Я думаю, что говорить о достижении какого-то компромисса явно преждевременно. Тем не менее, конечно же, я бы обратил внимание на то, что после этой встречи в Дубаи, это уже четвертая встреча Суркова и Волкера, сначала прозвучали очень скептические высказывания, а потом обе стороны зафиксировали фактически позитивный какой-то результат. Волкер указал на то, что Россия согласилась на расширение мандата миротворческих сил, в том числе и на территорию российско-украинской границы. А если посмотреть на публичные высказывания людей из окружения Суркова, то они заявили о том, что Америка приняла концепцию России, которая выступает за поэтапное выполнение задач безопасности на Донбассе. То есть о чем можно говорить? Что в отличие от предыдущей встречи, которая окончилась явно ничем, сейчас появилась некоторая точка совпадения по вопросу реализации потенциальной миротворческой миссии. Это говорит о том, что, с одной стороны, Россия пошла на уступки, может быть. Опять-таки, мы должны понимать, что это все очень условные разговоры. Никаких договоренностей нет. Речь идет только о процедуре обсуждения возможных договоренностей. Так вот, есть основания полагать, что Россия согласилась, сделала уступку на то, чтобы эта миротворческая миссия, в том числе предусматривала нахождение на российско-украинской границе, а не только на линии фактического разграничения сегодня. А в свою очередь американская сторона готова поддержать идею России о том, что надо действовать шаг за шагом. То есть не сразу, неожиданно — раз и прилетает эта миссия и перекрывает границу, а постепенное продвижение миссии должно осуществляться параллельно с реализацией политической части минских соглашений.

Позиция Украины была последовательной и достаточно жесткой, что никакие политические пункты Минска не будут выполнены, прежде чем не вернется контроль над границей между Украиной и Россией. Хотя в минских договоренностях записан обратный порядок. Если уже Волкер в открытую об этом заявляет, насколько Вашингтон готов давить на украинскую власть для того, чтобы задекларированнный Волкером порядок выполнения Минска был воплощен? Пресс-центр штаба АТО От миротворцев до "горячей" войны: три сценария для Донбасса

— Подчеркну, что речь в данном случае идет о механизме, который позволяет вывести миротворческую миссию на границу России и Украины. Поэтому это такой шаг, который позволяет Киеву сохранить лицо, в крайнем случае. Но проблема, мне кажется, не в этом сейчас, а есть один еще очень важная точка конфликта, относительно которой ничего не говорили ни со стороны Суркова, ни со стороны Волкера. А это значит, что эта точка конфликта до сих пор не разрешена, и нет общего видения, как ее решать. А без ее решения продвижение какое-то в реализации миротворческой миссии мне кажется очень сложным. Я говорю о том, что принципиальная позиция Москвы состоит в том, чтобы все переговоры проходили уже конкретно по реализации различных шагов между Киевом и этими непризнанными республиками. Между тем, как позиция Украины однозначно, последовательна и всегда была такой, что она не ведет переговоры с этими какими-то органами условными, которые говорят, что они органы власти на Донбассе. И вот тут как разрешить эту проблему, чтобы Киев не вел никаких переговоров, а Москва тоже сохранила свои позиции, не совсем понятно, как видят стороны разрешение этого момента. А этот момент — это очень серьезное препятствие, мне кажется, для реализации возможной миссии на Донбассе, потому что тут речь идет о различном понимании того, что происходит сегодня на востоке Украины.

Через пару дней после встречи Волкера и Суркова мы увидели публикацию в США списка российских чиновников, бизнесменов, из более, чем 200 человек, которые гипотетически в будущем могут попасть под санкции. Может ли публикация этого списка быть тоже своеобразной попыткой повлиять на позицию Москвы?

— Насколько я понимаю ситуацию, стратегия российской власти состоит в том, чтобы постоянно демонстрировать, что никакие санкционные меры, списки и решения не влияют на внешнеполитический курс, который реализовывает Кремль. Я думаю, что тут вряд ли прямое воздействие публикация этих санкционных списков может оказать. Тем более, их ждали уже давно. Но тем не менее, косвенное, определенное психологическое давление идет не на руководство в России, а, скорее, на российские бизнес-элиты, политические элиты. Как бы официально российская сторона ни демонстрировала, что ее это не интересует, что санкции — это проблема тех, кто их вводит, тем не менее, определенное психологическое воздействие без сомнения есть.

По миротворцам, которые на сегодня по мнению и Волкера, и Суркова, и представителей украинской власти, способны урегулировать ситуацию на Донбассе, в какой перспективе возможно введение этой миротворческой миссии? Канал 112 Украина на Youtube Волкер объяснил, почему российский проект по миротворцам неприемлем на Западе

— Собственно говоря, относительно этих процедур и может быть только консенсус. Российская сторона тоже не отрицает необходимости миротворцев. Если мы помним, именно Россия внесла в Совбез ООН резолюцию относительно миротворцев. И вся загвоздка в том, что есть общий консенсус США, ЕС, украинской стороны и России, что миротворцы, пожалуй, в этой ситуации нужны. Вопрос в механизме, как они должны входить, кто конкретно в состав миротворческой миссии должен входить, может ли там быть Россия или не может быть Россия. И вопрос мандата этой миссии, и ее разграничения. Собственно, вокруг этого и все расхождения. И я не думаю, что этот вопрос может быть разрешен в короткие сроки. Сейчас, скорее, стороны только обменялись мнениями, и Волкер, и Сурков — это не лица, которые принимают какие-либо решения по этому вопросу. Это речь идет на самом деле только об обмене мнениями.

Но все-таки и о согласовании позиций?

— Да, некоторых общих точек. Но, тем не менее, вот видите, есть один важный вопрос относительно диалога Киева и Донбасса, на котором настаивает Москва, и которого избегает Киев. Вот этот вопрос диалога не решен. А это один из очень важных вопросов, который позволяют сдвинуть с мертвой точки вопросы миротворческой миссии. Тут нужны или уступки со стороны России, или уступки со стороны Украины, или взаимные уступки. То есть это вопрос остается открытым. И таких вопросов достаточно много. Важно хотя бы достичь прекращения огня, чтобы не убивали людей. И хотя бы достичь переговоров по действительно большой работе по обмену пленными, которые уже ведутся сейчас. Важно сохранить переговоры по обмену пленными, важно обеспечить, чтобы не было огня, то есть ухудшения ситуации. И это уже будет почва, на основе которой можно дальше вести переговоры.

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