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    Волкер и Сурков договорились о миротворцах в Донбассе - политолог

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (497)

    (обновлено: )67761
    По словам директора Центра политического маркетинга Василия Стоякина, из информированных источников стало известно, что на переговорах Волкер-Сурков действительно был найден какой-то общий язык относительно формата миротворческого контингента.
    РИА Новости Украина

    "С одной стороны, сделали уступки американцы, согласились на поэтапный ввод миротворческого контингента, начиная с линии соприкосновения. С другой стороны, сделали уступку россияне, потому что в конечном итоге к моменту заверешения работы миротворческой миссии она должна полностью контролировать территорию Донбасса, включая государственную границу. И, как можно понять, она будет выполнять все функции обеспечения безопасности. То есть к этому моменту вооруженные силы непризнанных республик должны быть распущены, полиция, скорее всего, разоружена… Это тот формат, на котором настаивала Украина", – рассказал эксперт.

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    При этом, подчеркивает он, остается много проблем, которые непонятно как решить. Во-первых Сурков и Волкер сами не принимают решений. И реальные решения будут приниматься уже после президентских выборов в России и, может быть, даже после чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.

    "Так что все еще может пересматриваться. И второй очень сложный момент – нужны политические уступки со стороны Киева. Потому что закон о Донбассе хоть и не подписан президентом, но он фактически запрещает выполнение минских соглашений. … И если президент подпишет закон, то переговоры вокруг Донбасса не имеют никакого смысла", – заявил Стоякин. 

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