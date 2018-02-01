От миротворцев до "горячей" войны: три сценария для Донбасса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Идея размещения миротворцев ООН в Донбассе казалась нереальной еще полтора года назад. Но чем дольше продолжались боевые действия, чем больше мирных жителей и военных гибло на востоке Украины, тем громче говорили о "голубых касках" в регионе.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позднее МИД РФ внес соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

В Украине сразу же заявили, что идея Путина касательно ввода миротворцев на линию разграничения в Донбассе искажает саму идею миротворческой операции. При этом украинские власти, как и большинство западных партнеров страны, в риторике поддерживают идею ввода миротворцев ООН, но считают, что территория их присутствия не должна ограничиваться линией разграничения, а доходить до самой границы с РФ.

Сейчас, по сути, есть 3 базовых сценария для Донбасса: введение миротворцев, замораживание конфликта и продолжение состояния "ни мира, ни войны".

Сценарий первый: введение миротворцев

После встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курт Волкера миротворцы, кажется, стали чуть ближе к Донбассу.

Во всяком случае, тронулся лед в переговорных позициях РФ и США: прежде Вашингтон заявлял, что вводить миротворцев в Донбасс следует до выполнения политической части "Минска", а Москва – после. Теперь же Сурков отметил, что "основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН". Он пояснил, что главное в "дубайском пакете" по итогам переговоров – "довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений".

Этот пункт – ключевой среди требований РФ. Но даже в случае успешных российско-американских договоренностей реализовать минские соглашения еще должна украинская сторона. А политической воли для этого у украинских властей явно нет.

Шажки навстречу друг другу

Позиции США и РФ по миротворцам в Донбассе после встречи Сурков-Волкер не сблизились, но хотя бы очертился план подготовительных разработок, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. По крайней мере, говорит он, возник вариант, когда возможно достижение договоренностей между Сурковым и Волкером, которые позволят принимать соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН о введении миссии.

Читайте также: Волкер и Сурков "сверили часы": конфликт на Донбассе разрешится через год

Рудяков также обрисовал нынешнее предложение от США.

"Насколько я понимаю, комбинация Волкера теперь выглядит таким образом – и для России она интересна. Первоначально принимается решение по "русскому варианту" – размещение на линии разграничения первого эшелона миротворческой миссии ООН в Донбассе. И затем, по мере выполнения каждого последующего пункта политической части соглашений Киевом, миссия ООН продвигается к государственной границе Украины и России в Донбассе. Это с точки зрения поиска компромисса звучит вполне реально и оптимистично", – уверен политолог.

Появился шанс, выражает надежду Рудяков, что к летним каникулам или даже раньше, к концу весны, будет принята резолюция Совета Безопасности ООН и осенью начнется развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Нет прямого диалога Киева и Донбасса

Впрочем, нужно помнить, что переговоры Волкер-Сурков – это только разговоры, никаких официальных договоренностей нет, подчеркивает политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

"Я говорю о том, что принципиальная позиция Москвы состоит в том, чтобы все переговоры проходили уже конкретно по реализации различных шагов между Киевом и этими непризнанными республиками. Между тем, как позиция Украины однозначно, последовательна и всегда была такой, что она не ведет переговоры с этими какими-то органами условными, которые говорят, что они органы власти на Донбассе. И вот тут как разрешить эту проблему, чтобы Киев не вел никаких переговоров, а Москва тоже сохранила свои позиции, не совсем понятно, как видят стороны разрешение этого момента", – разъяснил эксперт.

Этот момент, уверен Кирюхин – очень серьезное препятствие для реализации возможной миротворческой миссии в Донбассе, потому что "тут речь идет о различном понимании того, что происходит сегодня на востоке Украины".

Второй сценарий: Заморозка конфликта

Если миротворцев все же не введут, появляются еще два сценария для Донбасса. Первый, о котором тоже говорят едва ли не с первых месяцев конфликта, – "заморозка". Это вариант, в частности, приемлем для Запада, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его мнению, Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка военных вооружений и снаряжения. При этом, подчеркнул эксперт, интересы европейских стран – участниц "Нормандской четверки" – все дальше расходятся с интересами США.

"В целом конфликт в Донбассе идет к замораживанию, а это вспышки боевых действий, похороны солдат, гуманитарные проблемы…. У украинской власти нет политической воля для реализации "Минска", а американская сторона в этом деле прикрывает тылы Киева", – уверен Золотарев.

Третий сценарий: продолжение состояния "ни мира, ни войны"

И еще один вариант без миротворцев – продолжение нынешнего состояния: конфликт фактически переходит в стадию вялотекущих позиционных боев с периодическими обострениями.

В Украинском институте будущего пришли к выводу, что "ни войны, ни мира" – самый вероятный сценарий для Донбасса в 2018 году. Эксперты института также назвали такой вариант "затягиванием времени".

"Украинская правящая элита боится делать резкие шаги, которые способны изменить существующий статус-кво, поэтому Украина зависит от внешних игроков, которые разыгрывают украинскую карту, исходя из своих интересов", – заявил эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Читайте также: "Нацдружина" тренируется к… захвату власти. Как в 2014-м

Четвертый сценарий: "горячая" война

Масштабное обострение по всей линии фронта возможно, если сорвутся все договоренности и стороны исчерпают дипломатические инструменты, предупреждают эксперты. Но этот сценарий мы рассматривать не будем – уж слишком украинцы устали от войны.