Русские и американцы решат будущее Донбасса - эксперты

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков во время последнего раунда переговоров достигли сближения позиций относительно формата миротворческого контингента, который предполагается поэтапно вводить в Донбасс. Однако существует много проблем, которые сложно будет решить при реализации этого плана, указывают эксперты.

Волкер и Сурков провели переговоры в Дубае, где обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Позже Волкер сообщил, что обсуждал с Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было.

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После переговоров Волкера и Суркова можно сделать острожный вывод, что какое-то продвижение вперёд есть, хотя бы — в вопросе о миротворцах. Об этом сказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

«Всё-таки идёт продвижение. И в 2018 году можно ожидать подвижек по этим международным миротворческим усилиям, направленным на поиск алгоритма урегулирования, по крайне мере, запуска мирного процесса по Донбассу, перевода его в практическую плоскость», — сказал Павел Рудяков на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Что касается очередного раунда переговоров между Волкером и Сурковым, то, по словам эксперта, «там есть, над чем подумать, может быть — даже замереть в ожидании шагов, которые могут последовать в развитие этих договорённостей».

«Мне кажется, что там произошло сближение позиций американцев и русских, хоть и не по миру в Донбассе, но — по миротворцам в Донбассе», — высказал предположение Рудяков.

Он напомнил, что президент Украины Пётр Порошенко говорил об этом, выступая на экономическом форуме в Давосе.

«И получилось так, что четыре года назад Порошенко стал президентом и говорил о мире в Донбассе, а теперь он говорит о миротворцах. А миротворцы — это инструмент для достижения мира, который можно использовать и так, и так, он амбивалентный. Но это только инструмент, мы теперь откатились достаточно далеко, на стартовую позицию. Говорим не о мире, а о миротворцах. Но, тем не менее, в нынешней ситуации это все равно какое-то продвижение вперёд», — подчеркнул политолог.

«…Учесть интересы Москвы»

Однако, по словам Рудякова, в нынешней ситуации это все равно какое-то продвижение вперёд — по крайней мере, «это обозначение дорожки, по которой может пойти процесс поиска алгоритма урегулирования.

Политолог отметил, что некоторым подтверждением его версии и надежды могут служить комментарии самого Курта Волкера, который «смягчил риторику» по сравнению с тем, что он говорил в ноябре-декабре прошлого года».

Теперь же — «прозвучали достаточно здравые мысли, которые… дают основания говорить, что американцы готовы прислушаться к российскому мнению, готовы учесть некоторые интересы Москвы».

Рудяков допустил, что это может быть связано с надеждой США заманить Москву в ловушку, как они это любят: «сделать шаг навстречу и вытянуть больше, чем смогли бы вытянуть, не делая шага навстречу».

«Пусть там такие подводные течения присутствуют, а они есть, американцы не могут по-другому действовать никогда, не только с русскими, со всеми… Но мне кажктся, можно ожидать каких-то подвижек даже сейчас, к концу зимы — началу весны — на переговорном процессе по Донбассу можно», — сказал эксперт.

Вроде бы украинский формат, но…

Во время встречи Волкера и Суркова, возможно, действительно был найден общий язык относительно формата миротворческого контингента, согласился политический эксперт Василий Стоякин.

«С одной стороны, американцы сделали уступку, согласились на поэтапный ввод миротворческого контингента… С другой стороны, сделали уступку россияне. Потому что, в конечном итоге, к моменту завершения работы миротворческой миссии, она должна полностью контролировать всю территорию Донбасса, включая государственную границу. И, как можно понять, миссия будет выполнять все функции по обеспечению безопасности. К этому моменту вооруженные силы республик должны быть распущены, полиция, скорее всего, тоже будет разоружена, и там всё будет по-другому. Это тот формат, на котором настаивала Украина», — рассказал эксперт.

Однако, по его словам, есть «целая куча проблем, которые совершенно непонятно как решить».

«Начнём с того, что формат переговоров Волкер-Сурков близок к экспертному. Это люди, которые сами решений не принимают, решения принимаются другими людьми. Статус Волкера и Суркова неопределённый, это переговорщики, которым доверяют первые лица», — отметил Стоякин, подчеркнув: поэтому конкретные решения будут приниматься уже в другой ситуации, после президентских выборов в России и, может быть, даже после футбольного чемпионата…

Вполне возможно, сыграют роль еще какие-нибудь события, которые могут отразиться на глобальной расстановке сил. Поэтому, по словам эксперта, совсем не обязательно всё то, о чём сейчас договорились Волкер и Сурков, будет реализовано при принятии решений.

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«Многое зависит от Киева»

Стоякин отметил, что есть и второй очень сложный момент, и заключается он в том, что потребуются периодические уступки со стороны Киева.

«У нас закон о Донбассе не подписан (президентом — Ред.), но закон о Донбассе в том виде, в каком он принят Верховной Радой, он в принципе исключает выполнение политической части минских соглашений», — сказал эксперт.

Он пояснил: в теле закона содержится, например, прямой запрет на амнистию (которая в соответствии с «Минском-2» обязательна), есть запрет на согласование любых вопросов с представителями непризнанных республик Донбасса.

«Как в этой ситуации что-то делать, совершенно непонятно. Либо закон не будет подписан, и тогда эта ситуация будет разблокирована, либо все эти переговоры просто не имеют смысла, если президент Порошенко все-таки закон подпишет», — отметил Стоякин.

Поэтому, по словам эксперта, пока рано судить, будет ли найден общий язык уже на уровне конкретных решений: «здесь, как не смешно, многое зависит от Киева».

Договориться… невозможно?

В последнем раунде переговоров Волкера и Суркова есть позитивные моменты, хотя не нужно их переоценивать, отметил принимавший участие в пресс-конференции политолог Руслан Бортник.

По его словам, «от договорённостей стороны ещё очень далеки, но стороны… начали танцевать, начали обмениваться определёнными идеями, которые потенциально могут быть приемлемыми».

«Я не думаю, что сегодня Россия начнёт реализовывать этот план реинтеграции, договорится о плане реинтеграции с США. Это в принципе невозможно. Потому что конфликт между американскими и российскими элитами сейчас не просто обостряется, он распространяется на другие зоны противостояния», — сказал политолог, добавив, что разрешение украинского конфликта невозможно без разрешения трений между США и РФ в других вопросах (Сирия, КНДР и т.д.).

Пока всё выглядит так, отметил эксперт, что «элиты по обе стороны конфликта (в США и в РФ — Ред.) заинтересованы в его дальнейшей эскалации».

Но есть и хорошее. По словам Бортника, тот факт, что стороны начали обмен мнениями и аргументами, говорит о том, что «пока что военный инструмент, скорее всего, ни одна из сторон включать не будет — это сохранит жизни украинских граждан, сохранит хотя бы временную стабильность в украинском государстве и обществе».

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Бортник высказал предположение, что Россия продемонстрирует большую готовность к мирному урегулированию после президентских выборов (в РФ — Ред.) и после ЧМ-2018 по футболу, ближе к украинским выборам.

«В России чудесно понимают, что любой, даже потенциально компромиссный с США план интеграции Донбасса вызовет политический кризис внутри страны. Даже поэтапное введение миротворцев, о чём стороны сегодня говорят… Представьте себе, что после первого этапа ввода миротворцев на линию разграничения, в какие-то крупные города, Украине скажут: голосуйте закон о выборах (в Донбассе — Ред.) или проводите всеобщую амнистию. Это, безусловно, сразу же вызовет в Украине полномасштабный политический кризис», — сказал политолог.

Он отметил, что это понимают и американцы: «не зря Волкер сказал: очень плохо… очень грустно, что в Украине правые радикалы имеют такое влияние на политику».

По мнению Бортника, в силу всех этих причин использование Донбасса в качестве инструмента для достижения победы в геополитическом противостоянии России и США продолжится, а реальный прорыв будет возможен только в конце политического цикла, после выборов в Украине — «не раньше 2020 года».

Политолог добавил, что нынешняя украинская власть в любом случае не заинтересована в реальной реинтеграции Донбасса до выборов, поскольку «три миллиона нелояльных избирателей могут радикальным образом перекроить электоральную карту страны».

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Напомним, ппредставитель Украины в политической подгруппе контактной группы по Украине Ольга Айвазовская заявила, что Киев ставит себе задачу добиться принятия в 2018 году решения по вопросу о миротворцах в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.