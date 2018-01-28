Волкер объяснил, почему российский проект по миротворцам неприемлем на Западе

"Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", — отметил Волкер в эфире телеканала "112 Украина".

Волкер также подчеркнул, что это не то предложение, на которое США и ООН смогли бы согласиться.

"Ведь такая концепция не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда открыта граница и марионеточные группировки", — заявил Волкер.

По его словам, США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако превратить ее в миротворческую миссию.

Читайте также: Погребинский: лидерам Майдана уже можно начинать беспокоиться

"Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать российско-украинскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст основания для реализации минских соглашений", — сказал спецпредставитель США.

Волкер также напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия по этому вопросу.

"Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть", — резюмировал Волкер.