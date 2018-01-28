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    Волкер объяснил, почему российский проект по миротворцам неприемлем на Западе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (470)

    (обновлено: )32006
    Проект резолюции России по миротворцам в Донбассе неприемлем для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
    Канал 112 Украина на Youtube

    "Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", — отметил Волкер в эфире телеканала "112 Украина".

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    Волкер также подчеркнул, что это не то предложение, на которое США и ООН смогли бы согласиться.

    "Ведь такая концепция не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда открыта граница и марионеточные группировки", — заявил Волкер.

    По его словам, США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако превратить ее в миротворческую миссию.

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    "Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать российско-украинскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст основания для реализации минских соглашений", — сказал спецпредставитель США.

    Волкер также напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия по этому вопросу.

    "Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть", — резюмировал Волкер.

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