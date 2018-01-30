Рудяков: Миротворцы будут на Донбассе уже осенью

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Миротворцы ООН стали чуть ближе к Донбассу. Такой вывод напрашивается после встречи 26 января помощник президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курт Волкера.

Ранее позиции сторон были практически непримиримы: Вашингтон настаивал на вводе миротворцев в Донбасс до выполнения политической части минских соглашений, в Москве видели перспективу урегулирования по-другому. Однако теперь, кажется, лед тронулся: после встречи Сурков сказал, что "основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН".

"Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения", — сказал Сурков, добавив, что "дубайский пакет" американских наработок выглядит вполне реализуемым – "по крайней мере, на первый взгляд".

Помощник президента РФ пояснил, что главное в этом пакете – "довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений". А это как раз то, чего добивалась Москва.

Однако даже в случае успешных договоренностей реализовать минские соглашения еще должна украинская сторона. А политической воли для этого в Киеве пока нет.

США и РФ: компромиссы навстречу друг другу

Позиции США и РФ по миротворцам в Донбассе после встречи Сурков-Волкер не сблизились, но, по крайней мере, очертился план подготовительных разработок, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Волкер и Сурков, рассказал он в комментарии РИА Новости Украина, начертили вариант, при котором эта миссия может стать реальной.

"По крайней мере, возник вариант, когда возможно достижение договоренностей между Сурковым и Волкером, которые позволят принимать соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН о введении миссии", – заявил политолог.

Прорыв действительно случился. Раньше американцы просто давили на Россию, Волкер – на Суркова, отметил Рудяков: с тем, что "соглашайся на наши предложения, а твои предложения мы не будем рассматривать… Поэтому, собственно, и лежит проект русской резолюции в Собвезе – без движения с сентября 2017 года".

"А теперь, насколько я понимаю, Волкер предложил другой вариант: России – пойти на определенные компромиссы по мандату миссии, а с другой стороны, дал России обещание заставить Киев выполнять политическую часть минских соглашений", – сказал эксперт.

Камень преткновения – украинские власти

Рудяков обрисовал нынешнее предложение от США. Прежде камнем преткновения было расположение миссии – на линии разграничения или на границе Украины и России, государственной, которая сейчас контролируется непризнанными республиками.

"Насколько я понимаю, комбинация Волкера теперь выглядит таким образом – и для России она интересна. Первоначально принимается решение по "русскому варианту" – размещение на линии разграничения первого эшелона миротворческой миссии ООН в Донбассе. И затем, по мере выполнения каждого последующего пункта политической части соглашений Киевом, миссия ООН продвигается к государственной границе Украины и России в Донбассе. Это с точки зрения поиска компромисса звучит вполне реально и оптимистично", – уверен политолог.

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Но есть проблема в реализации соглашений со стороны Украины, добавляет он: это может быть чисто формальное выполнение, как с "законом о реинтеграции Донбасса".

"Мы приняли закон якобы о реинтеграции и Волкер вслед за нами повторяет Суркову, что это шаг к миру. А тут, в принципе, могут быть очень разные интерпретации. Но мне кажется, то, что я вам рассказал, если это так, как я вижу… Шанс, что к летним каникулам или даже раньше, к концу весны, например, в мае, будет принята резолюция Совета Безопасности ООН и осенью начнется развертывание миссии ООН в Донбассе – этот вариант, после последней встречи Волкера и Суркова, стал на полкопейки более реальным", – подытожил Павел Рудяков.