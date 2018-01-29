Садись, двойка! Этот странный, странный, странный Волкер

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Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

По секрету всему свету

С мировыми СМИ спецпредставитель США Курт Волкер общается гораздо чаще, чем со своим российским визави Владиславом Сурковым. Причем в интервью выдвигает такие тезисы, которые откровенно должны вызвать неприятие у российской стороны и заблокировать переговорный процесс. Накануне поездки в Дубаи мистер Волкер снова разразился пространными интервью ВВС, DW и "Эху Москвы".

Уже сама по себе трактовка конфликта в Донбассе представителем Госдепа США выходит за рамки Минских соглашений. Прежде всего, согласно Минским договоренностям Россия не является стороной продолжающегося четвертый год в донецких степях военного противостояния. Волкер же прямо обвиняет Москву во вторжении, требует "вывести войска" и называет недопустимым диалог Киева с руководством ЛДНР. Откровенной игрой в ворота украинских властей является "перестановка мест слагаемых" в комплексе мер по урегулированию конфликта. В отличие от арифметики, в дипломатии от их перестановки сумма очень даже меняется. И разоружение повстанческих групп, контроль над российско-украинской границей и проведение выборов до принятия амнистии, законодательства об особом статусе ОРДЛО и изменений в Конституцию будет означать "зачистку" мятежного региона. Что совершенно неприемлемо ни для России, ни для жителей Донбасса.

Самым настоящим издевательством выглядит и утверждение Курта Волкера о том, что "в Украине, на всей ее территории, нет никакой угрозы русскоговорящему населению. Люди работают и живут обычной жизнью. И единственное место, где это не так, где люди страдают, — это место конфликта на Донбассе". Уполномоченный по украинскому вопросу не может не знать о легальных и нелегальных арестах оппонентов режима и журналистов, тайных тюрьмах СБУ, пытках, нападениях нацистов на граждан, дискриминационном языковом и "историческом" законодательстве и т.д. Как не может не знать и о событиях, ставших причиной бунта в Донецкой и Луганской областях.

За каждым словом "добровольца" от Госдепа пристально следят как в Москве и Киеве, так и в мире, пытаясь найти в словах Курта Волкера информацию о перспективах и путях разрешения конфликта.

Двойная игра

О чем говорит спецпредставитель США на переговорах с Владиславом Сурковым, вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Вопреки прогнозам, итоги встречи в Дубае российская сторона прокомментировала сдержанно-положительно, отметив, что Вашингтон предложил "довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений".

В то же время довольны результатами диалога с Волкером и в Киеве. Наконец начинает сбываться мечта "партии войны" о "Джавеллинах", США вводят новые антироссийские санкции, а сам Волкер соловьем заливается в интервью о том, что рассчитывает решить проблему Донбасса в течение года "с позиции силы". Кроме того, по словам замглавы миссии ОБСЕ А.Хуга, мандат которой истекает в марте, "сворачивание миссии ОБСЕ связано с иностранными миротворцами и планируемой Украиной "горячей фазой миротворческой операции". Просто бальзам на душу украинским нацистам, готовящимся "взять Москву и дойти до Урала".

Естественно, что украинские власти воспринимают Курта Волкера как "друга Украины", не жалеющего живота своего для восстановления территориальной целостности страны. Правда, при этом поклонники представителя Госдепа несколько забывают о том, что он все же является американцем, а не украинцем – а потому прежде всего защищает интересы своей страны.

США же при любом развитии событий ничего не теряют. Основным интересом Вашингтона является использование Украины в качестве антироссийского плацдарма и обеспечение эффективного контроля над украинской территорией. Если удастся тем или иным образом "протащить" миротворческую миссию, это будет означать прямое военное присутствие НАТО на Украине и критическое усиление контроля над украинской властью. Совершенно не удивлюсь, если условием для ввода миротворцев вдруг снова станет создание антикоррупционной вертикали внешнего управления, являющейся средством полной колонизации Украины. Эскалация же конфликта создаст для России новые угрозы и новую санкционную войну. Подход у Вашингтона по-прежнему один: кто бы что ни предпринял, виновата в любом случае Россия.

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Не сотвори себе кумира

Тем не менее, не стоит и переоценивать важность миссии Курта Волкера. Как совершенно справедливо заметил бывший вице-президент США Джо Байден, "Волкер – авторитетный парень, авторитетный. Но Курт, насколько мне известно, не обладает полномочиями или способностью, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то уйдете". Переговоры, которые он ведет с Владиславом Сурковым, не имеют официального характера. Любые договоренности, достигнутые в рамках формата Сурков — Волкер, должны получить формализацию органами государственной власти России и США, а также "добро" глав двух государств.

Нетипичная для дипломата медийная активность Курта Волкера похожа на попытки "поднять ставку" на переговорах. Вашингтону есть, куда спешить. Некогда единый западный фронт против России трещит по швам. Даже сам Волкер вынужден признать, что санкции не сработали, а многие страны Евросоюза стремятся их прекратить. Это происходит на фоне ухудшения отношений США со своими европейскими союзниками, которые не одобряют политику Дональда Трампа и грезят о самостоятельном плавании.

Не будем забывать и о том, что "украинский вопрос" является лишь частью так называемой "большой сделки" России и США, причем, далеко не самым важным. И хотя слово "сделка" устарело, проблемы, которые должны решить Москва и Вашингтон, не исчезли. Время работает против США, поскольку в любой момент ЕС может пойти на "сепаратные" договоренности с Кремлем, и США потеряют украинский козырь.

В данной ситуации играет не Украина, а Украиной. Военной победы достичь не удастся, Москва вряд ли пойдет на невыгодные ей условия миротворческой миссии, а "помощь" США будет означать для Киева полную потерю суверенитета и дальнейшую колонизацию страны.

Поскольку сейчас сложно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, Курт Волкер и ведет себя "странно".

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