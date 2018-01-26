наверх
26.01.201821:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Глава Минобороны усомнился в прогрессе вопроса о миротворцах в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (466)

    145
    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, вопрос, который ставила Украина о миротворческой миссии пока стоит, не имея развития вперед.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Вопрос введения миротворцев в Донбасс пока стоит на месте, и для его решения нужны конструктивные переговоры, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

    Яценюк: мы не отдадим свои территории и не поддадимся российскому шантажу. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс

    Читайте также: Миротворцы в Донбассе: отделяем желаемое от действительного

    "Вопрос, который ставила Украина о миротворческой миссии, он пока стоит, не имея развития вперед, поэтому я считаю, что переговоры должны быть конструктивными", — рассказал украинский министр.

    Украина добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает