Глава Минобороны усомнился в прогрессе вопроса о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Вопрос введения миротворцев в Донбасс пока стоит на месте, и для его решения нужны конструктивные переговоры, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

Читайте также: Миротворцы в Донбассе: отделяем желаемое от действительного

"Вопрос, который ставила Украина о миротворческой миссии, он пока стоит, не имея развития вперед, поэтому я считаю, что переговоры должны быть конструктивными", — рассказал украинский министр.

Украина добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.