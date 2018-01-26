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    Миротворцы в Донбассе. Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

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    Петр Порошенко обсудил вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе в 2018 году с Рексом Тиллерсоном в Давосе. Стороны также затронули поставки вооружения Украине.
    Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко не теряет оптимизма по вопросу согласования миротворческой миссии ООН в Донбассе в 2018 году. Об этом он заявил по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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    "Не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году", — сказал президент, говоря о миротворческой миссии, его общение с прессой транслирует телеканал "112 Украина".

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    Также он сообщил, что обсудил с Тиллерсоном вопрос поставок вооружения Украине, и что они договорились о совместной координации вопросов по безопасности.

    Киев добивается введения в регион миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

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