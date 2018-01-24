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    Порошенко обсудил с Нетаньяху развертывание миротворцев в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (457)

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    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметили необходимость дальнейшей активизации экономического сотрудничества между странами и подтвердили готовность завершить переговоры относительно заключения соглашения о ЗСТ.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсудили ситуацию в Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии в регионе, сообщила пресс-служба украинского лидера.

    "Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях", — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вопрос миротворцев на Донбассе решится уже скоро — Рудяков

    По данным пресс-службы, стороны обсудили отношения между странами, Порошенко пригласил премьера Израиля посетить Украину. Собеседники отметили необходимость дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и подтвердили готовность завершить переговоры относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли между странами.

    Порошенко привлек внимание собеседника к празднованию в Украине в 2018 году 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов и отметил, что в стране ожидают признания Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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