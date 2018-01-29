Волкер и Сурков "сверили часы": конфликт на Донбассе разрешится через год

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер 26 января провели свою четвертую встречу. На этот раз переговоры прошли в Дубаи. До этого встречи состоялись 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде — без предварительных консультаций с Киевом.

В Кремле заранее заявили, что не ожидают от разговора в Дубаи каких-либо результатов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это "сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины". В общем — "рабочий процесс".

Ранее каждый раз выяснялось, что американские и русские часы идут по-разному: Вашингтон настаивал на вводе миротворцев в Донбасс до выполнения политической части минских соглашений, в Москве видели перспективу урегулирования по-другому.

"Дубайский пакет"

Однако на этот раз стороны как будто готовы к продвижению вперед. О чем говорили? По итогам встречи Сурков отметил, что "основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН".

"Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения", — сказал Сурков, осторожно добавив, что "дубайский пакет" американских наработок выглядит вполне реализуемым – "по крайней мере, на первый взгляд".

Помощник президента РФ пояснил, что главное в этом пакете – "довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений". А это как раз то, чего добивалась Москва.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, мы наблюдает реализацию "Большой сделки" между США и РФ.

"Мы увидели, что после встречи Волкера-Суркова объявлено о согласовании ввода миротворцев на Донбасс одновременно с реализацией политической части "Минска", — написал Корнейчук в своём блоге. По его словам, "это выполнение Вашингтоном своей части "Большой сделки".

"И одновременно с этим мы видим подвижки с помощью России не только по корейскому (резкая любовь с начала года между КНДР и Южной Кореей), но и иранскому вопросу. То есть — выполнение уже российских обязательств перед Трампом", — добавил аналитик.

По мнению Корнейчука, "Большая сделка" очень активно продвигается с начала 2018 года: "И для нас это надежда как можно скорее остановить войну на Донбассе…".

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Что скажет "партия войны"

Но как это внимание к политической части минских соглашений воспримут на Украине? Перед полетом в Дубаи Волкер провел встречи в Киеве. Он встретился, в частности, с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, который рассказал американскому дипломату о текущей ситуации в Донбассе.

facebook.com/GeneralStaff.ua Виктор Муженко и Курт Волкер в Киеве

Также Волкер провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, обсудив с ним ситуацию на востоке Украины, вопрос о миротворцах, освобождение пленных и закон о реинтеграции.

Состоялась встреча с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

Курт Волкер/Twitter Курт Волкер и Александр Турчинов, 24 января 2018 в Киеве

Волкер также пообщался с депутатами от "Оппозиционного блока", по информации пресс-службы партии, обсуждались проблемы мирного урегулирования в Донбассе.

Однако политическую часть минских соглашений совершенно не воспринимают национал-радикалы. По мнению Руслана Бортника, поэтому любая попытка сбалансированного (с учетом политической части) выполнения "Минска-2" может вызвать в Украине политический кризис.

Не воспринимает этого и нынешний состав украинского парламента, где господствующие позиции занимает "партия войны", указывает политический эксперт Владимир Воля. По его мнению, можно предположить, что до выборов войну на востоке Украины "поставят на паузу".

"Против собственных граждан"

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Волкер на этот раз приезжал в Киев для того, чтобы "попытаться понять, что произошло в Украине за время с его последнего визита".

Отметим, за это время Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия определена как "государство-агрессор". Понятно, что это никак не приближает к миру. Кстати, ПАСЕ в своей резолюции "О гуманитарных последствиях войны в Украине" настоятельно порекомендовала Киеву этот закон пересмотреть.

Однако нельзя исключать, что в Вашингтоне всё прекрасно понимают (и вполне согласны с нормами скандального закона). А в Москве этот закон оценили достаточно жестко.

"На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан", — заявил Сурков. Он также отметил, что закон о реинтеграции закрепляет блокаду Донбасса, подводя юридическую базу под "насильственные практики" (ограничения свободы передвижения и т.п.).

По словам помощника президента РФ, "американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности".

"…Остановить за 12 месяцев"

Впрочем, насколько реакция адекватна – увидим по делам. Ранее Волкер в интервью Русской службе ВВС заявил, что войну в Донбассе, по его мнению, можно остановить за 12 месяцев. При этом он подчеркнул, что "если Россия вышла бы (из конфликта или из Донбасса — Ред.), то это было бы в интересах всех сторон".

По словам американского спецпредставителя, Россия могла бы "вывести свои силы, завершить конфликт и помочь восстановить нормальную жизнь в регионе".

Отметим, в Москве не раз заявляли о том, что Россия не является участницей внутриукраинского конфликта, но является лишь гарантом выполнения минских договорённостей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения.