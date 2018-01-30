Волкер: Россия стала более открытой по вопросу миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Россия не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории онбасса, включая российско-украинскую границу, заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ".

"Да, есть желание видеть более широкий мандат для миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе", — заявил Волкер.

Американский дипломат отметил, что на этот раз во время его переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае 26 января российская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев в Донбассе.

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"Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, поэтому только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов", — добавил спецпредставитель США.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на неконтролируемой территории на востоке Украины, Волкер также отметил, что российская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов минских договоренностей.

В то же время он напомнил, что Украина требует от РФ сначала полного выполнения блока договоренностей, касающихся безопасности, включая полное прекращение огня и вывод российских войск из Донбасса.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.