Несколько свежих мыслей о роли ОБСЕ на Донбассе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Италия планирует выделить на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе два млн евро, сообщает пресс-служба МИД Италии.

В среду, 31 января, итальянский министр иностранных дел, который сейчас занимает пост председателя ОБСЕ, Анджелио Альфано посетил Донбасс вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Дальнейшее развитие отношений Украины и ОБСЕ спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Голос Столицы Николай Капитоненко

(текст публикуется на языке оригинала)

Що дасть Україні головування Італії в ОБСЄ?

— Я думаю, що можливості ОБСЄ впливати на динаміку конфлікту на Донбасі визначаються не тим, представник якої країни головує в організації, бо взагалі-то в Європі багато можна знайти країн різних, де з розумінням ставляться до інтересів Росії. А конфігурація інтересів як країн-членів ОБСЄ в поточний момент, так і безпосередньо сторін конфлікту. І сьогодні від місії ОБСЄ відмовитися не можна, посилити якось принципово її роль в конфлікті теж не можна, тому цими двома обставинами визначається її майбутнє під час головування Італії в організації. Тобто, я думаю, що скоріше за все формат залишиться таким, яким він є на сьогодні, без якихось серйозних розширень, поглиблень, і так само без розмов про те, що місію треба звертати.

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В березні закінчується мандат місії ОБСЄ на сході України. Чи буде він продовжений?

— Я думаю, що мандат місії буде продовжено. Можливо не продовжено, а сформульовано заново, у зв'язку з новими обставинами, але я не думаю, що це буде суттєво інший мандат. Бо непродовження місії насправді не відповідає не тільки нашим інтересам, але і інтересам Росії, яка в принципі не те що виграє від того, що місія ОБСЄ представлена на Донбасі, але вона таким чином мінімізує свої втрати, скажімо так. Тому я думаю, що консенсус буде знайдено і в інтересах самої організації держав-членів.

Відомо, що місія ОБСЄ фактично не може моніторити ситуацію на всій непідконтрольній території Донбасу. Але крім Донбасу Клімкін говорив і про Крим. Що означають такі заяви Клімкіна?

— По-перше, вони означають відображення об'єктивної реальності, бо для того щоб моніторити ситуацію на тій величезній площі, яку охоплює конфлікт на Донбасі, тим більше, якщо Крим враховувати, потрібно набагато більше ресурсів. Про це говорять весь час, поки триває конфлікт, що треба значно більше грошей, людей і т.д., а ОБСЄ або не має можливості в окремих моментах, або не має бажання держав-членів виділяти. А те, що ми згадуємо Крим, це позитивно, нам треба тримати Крим у фокусі і наголошувати постійно на тому, що ОБСЄ має фіксувати всі ті порушення міжнародного права, які там відбуваються. Бо фактично юридичний шлях — це єдине, що у нас є для того, щоб чинити тиск на Росію в питанні Криму на сьогодні.

Але ОБСЄ в Криму наразі нема. Чи можуть такі розмови свідчити про те, що в цьому напряму ведуться якісь перемовини?

— Я думаю, що далі розмов тут справа не піде. Але риторику теж треба робити правильною. А далі не піде, тому що Росія тут все ж таки не піде на те, щоб допускати місію ОБСЄ до Криму. Бо для них, з їх точки зору, Крим — це закрите питання, питання внутрішньої юрисдикції Росії і ніяких спостережних місій, міжнародних організацій там не треба. І тут побороти позицію Росії, я думаю, буде дуже важко, якщо не сказати нереально.

Коли спливе термін мандату, буде якесь переформатування складу місії ОБСЄ?

— Може і буде, але воно буде незначним. І мова не йде про те, що працювати в місії будуть люди, які лояльні до Кремля, чи росіяни, чи ще хтось. Взагалі, треба виходити з того, що такого роду операції, якщо вони проводяться під егідою міжнародної організації, то люди, які беруть в них участь, нібито втрачають своє громадянство основне і стають працівниками міжнародних організацій.

Ранее журналист из Мариуполя Юлия Диденко сообщала, что во время визита на Донбасс Климкин попросил главу ОБСЕ договориться в РФ о новой встрече в нормандском формате.

Кроме того, политолог Руслан Бортник отмечал, что решение конфликта на Донбассе находится в руках руководства страны.