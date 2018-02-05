Спецкор: отсутствие мобильной связи для Донбасса - болезненная тема

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В результате подрыва в зоне АТО погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции. Кроме этого, боевики четыре раза нарушили перемирие, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Между тем мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.

Какова ситуация на востоке Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Можете рассказать, какая ситуация в зоне проведения АТО сейчас?

— Собственно, количество обстрелов действительно можно подтвердить. Вот то, что говорили в штабе о том, что были вчера обстрелы в районе Авдеевки порядка четырех, как называют, цифру эту, но собственно, можно говорить о том, что количество обстрелов все же уменьшилось по сравнению с прошлым годом и, наверное, с некоторыми напряженными моментами в начале января этого года. Все-таки четыре обстрела — это, конечно же, было, но не так это интенсивно, как в предыдущие периоды. И опять же можно вспомнить то, что не применяется тяжелое вооружение. Все-таки минометы 82 калибра — это не самое тяжелое вооружение, которое можно было применять. Собственно, точки напряжения остаются неизменными — это район Авдеевки, это южное направление под Мариуполем, и вот, если вспоминать о том, что сообщает штаб о раненых и одном погибшем воине, то, по моим данным, это солдат из Луганской области, 24-летний парень, он погиб на неустановленном взрывном объекте, подорвался именно вот на южном направлении под Мариуполем. В целом же, если говорить о тенденциях нынешних, то вчерашние обстрелы, они приходились на светлое время суток, то есть я бы их назвал, скорее, провокационными, чем системными. И вечер прошел достаточно спокойно, ночью не стреляли, и сейчас в том же Донецке тихо, то есть взрывы не слышны.

Что с Донецкой фильтровальной станцией? В каком состоянии она? Сохраняется экологическая опасность в связи с ее обстрелом?

— Сейчас там, по моей информации, опять же там спокойно, и она работает, и она не повреждена. Хотя да, действительно, вчера работники фильтровальной станции спускались в подвалы, потому что слишком близко от них звучали взрывы, и не только ОБСЕ это подтверждает, да и сами работники говорят, что там в общем-то регулярная опасная ситуация повторяется. Тем не менее, станция работает, и вот в плане экологии в этом направлении можно сейчас говорить о том, что достаточно стабильно, спокойно.

Что с качеством мобильной связи на Востоке?

— Это действительно самая, наверное, больная тема сейчас для людей, которые остались на неподконтрольных территориях, потому связи в Донецке по-прежнему нет. Хотя, вот та ситуация, когда люди привыкают ко всему, ищут какие-то места, в которых все-таки можно дозвониться. Ближе к линии соприкосновения связь есть. Вроде бы, ходят слухи, и люди говорят, что сигнал усилился, то есть не исключают, что какими-то другими методами "Водафон" все-таки смог усилить этот сигнал, потому что даже в Донецке и даже ближе к центру Донецка, на верхних этажах многоэтажек дозвониться можно местами правда, не везде, но местами. Или в специальный автобус собираются люди и выезжают ближе к линии соприкосновения для того, чтобы позвонить родным на нашу мирную территорию. Тем не менее, проблема остается, и вот, несмотря на все заявления с одной и с другой стороны, пока что непонятно, как ее будут решать.

Что происходит на пунктах пропуска? Традиционные очереди в субботу, воскресенье сохраняются и сегодня?

— Нет, к счастью, сейчас можно говорить о том, что на пунктах пропуска сейчас достаточно стабильно все. Хотя есть, конечно, очереди. До ста автомобилей, достаточно много, вот под Гнутово стояло и вчера, и, насколько я знаю, и сегодня там очереди есть. Но, тем не менее, эта ситуация, она стабильная, она привычная и обычная, то есть если около 30 тысяч людей ежедневно пересекают линию соприкосновения, то вот ничего не меняется. К счастью, нет провокаций, нет каких-то обстрелов на пунктах пропуска, то есть к очередям люди уже привыкают, и это не катастрофично, не столь масштабные очереди, которые могли бы быть. В принципе за 3-5 часов можно линию соприкосновения пройти, и к этому, повторюсь еще раз, люди уже привыкли.

Какова общая гуманитарная ситуация и в больших городах, и в городах поменьше, селах? Насколько люди готовы к ухудшению погоды?

— К счастью, пережили, во-первых, те холода, которые уже были, и в общем-то обошлось без гуманитарных катастроф каких-то. И все-таки те коммунальные структуры, которые там работают, они со своими функциями пока что справляются. То есть какая-то граница прочности у системы там осталась. И я почти на 100% уверен, что в больших городах проблем не будет, а то, что касается небольших населенных пунктов, на которых периодически какие-то проблемы возникают, здесь многое будет зависеть именно от ситуации на линии фронта.

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Глава ОБСЕ Анджелино Альфано находился в Украине с рабочим визитом. Этот визит как-то почувствовали на востоке нашего государства? Что-то изменилось? Какие переговоры велись?

— Нет, я бы не сказал, что этот визит был как-то замечен там. Но, тем не менее, вот именно к ОБСЕ сейчас приковано внимание, потому что их активность увеличилась, усилилась, их стало заметно больше, они стали выезжать вот даже на те объекты, те точки, где постоянно происходят столкновения. И вот то, что они попали под обстрел в районе Ясиноватой — один из показательных моментов. То есть активность ОБСЕ увеличилась, и понятно, что роль международных миссий и организаций будет дальше возрастать, то есть как с моей точки зрения, это какой-то один, может быть, из первых шагов вот к введению миротворческой миссии, о которой говорится, и без которой, похоже, мы не обойдёмся.

Ранее спецкор «КП» в Украине» Артем Маслаков сообщал, что в Донецке пытаются создать картину благополучия в коммунальной сфере, убирая снег только в узнаваемых местах.