В Донбассе назвали дату масштабного наступления ВСУ

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предупредили население о полномасштабных боевых действиях в Донбассе, которые могут произойти уже весной этого года. По данным оперативного командования ДНР вооруженные силы Украины вопреки Минским соглашениям активно готовятся к войне и в ближайшее время планируют тотальное наступление на Донецк и Луганск с последующим выходом на границу с Российской Федерацией.

"Главный удар Киев нанесет к северу и югу от Донецка. Двумя охватывающими ударами в направлении Верхнеторецкое, Иловайск <…> и в направлении Максимова, Старобешево, Иловайск <…> попытается преодолеть линию боевого соприкосновения и прорвать первый оборонительный рубеж ВС ДНР и, нарастив усилия вводом вторых эшелонов и резервов, рассечь донецкие подразделения, окружить и захватить Донецк. В дальнейшем, продолжив наступление, цель ВСУ – овладеть рубежом Лутугино-Илловайск-Комсомольское-Победа. Другой удар придется по южному участку фронта в направлении Саханки. Это позволит сковать наши силы на Мариупольском направлении и не дать осуществить их переброску на Донецкое направление. В последующем, нарастив усилия, цель – выход на Новоазовск и захват побережья Азовского моря. Все это, по задумке украинского генштаба, позволит разгромить ДНР и выйти на границу с РФ. Вторжение в ЛНР будет в направлении Крымское, Лутугино. В последующем, нарастив усилия десантно-штурмовых войск цель – разгромить ВС ЛНР и выйти на государственную границу ЛНР и РФ", – в ходе пресс-конференции сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

По мнению представителей ДНР, время наступления украинской стороной выбрано не случайно, и связано, прежде всего, с тем, что основное внимание мировой общественности в этот период будет направлено на выборы президента Российской Федерации и проведение чемпионата мира по футболу в России. При этом в столице Донбасса заверяют, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата, и в случае вооруженной агрессии в отношении республик Донбасса, военнослужащим Украины будет нанесен непоправимый урон.

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В связи с крайне тревожным прогнозом по войне на Донбассе в Донецке заявили, что будут обращаться к мировому сообществу с тем, чтобы призвать Украину в лице президента Петра Порошенко и всего высшего военно-политического руководства страны соблюдать взятые Киевом обязательства, согласно минским договоренностям, по недопущению возобновления масштабных боевых действий в регионе. Сообщается, что подробные данные о запланированном ВСУ наступлении, ДНР направит в мониторинговую миссию ОБСЕ, а также вовлеченным в переговорный процесс представителям России, США, Франции и Германии.

Отметим, что в последние несколько дней жители Донецка тоже стали обсуждать информацию, тиражируемую в различных СМИ о якобы готовящемся в Донбассе украинском наступлении. Среди населения распространяются слухи один ужаснее другого о скором молниеносном ударе и взятии ВСУ Горловки и Дебальцево, Ясиноватой и Докучаевска, о взятии в окружение Донецка и прочее. Конечно, говорить о том, что местные жители поддались массовым паническим настроениям, не приходится, но определенные опасения и переживания на счет резкого и внезапного возобновления широкомасштабных военных действий у дончан есть. За несколько лет горожане насколько это возможно адаптировались к нынешним реалиям и почти не реагируют на отголоски войны и частые перестрелки на прифронтовых окраинах. Люди надеются на лучшее и рассчитывают, что до возобновления большой войны с Украиной дело не дойдет, но мысли о том, что реактивная артиллерия будет снова бить по центральным кварталам и тыловым густонаселенным районам действительно нагоняет страх.

Напомним, что ранее в самопровозглашенных республиках Донбасса неоднократно заявляли о том, что власти Украины готовятся развязать на Донбассе полномасштабную войну и готовятся к поставкам в регион американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Так, в конце января спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отмечал, что Вашингтон и Киев работают над подготовкой передачи Украине данных противотанковых комплексов. В то же время Волкер подчеркивал, что переданные США ПТРК будут использоваться только для обороноспособности государства, а не для наступления. Кроме того, в ДНР обеспокоены и тем, что Порошенко подписал закон, разрешающий присутствие в Украине иностранного военного контингента, в том числе стран НАТО, что также будет способствовать усилению напряженности и эскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

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