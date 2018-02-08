В Донбасс отправили 36 грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) и благотворительная организация "Человек в беде" направили для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 36 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Еще 28 грузовиков из Киева с 45 тоннами гигиенических наборов, продуктовыми наборами общим весом 286 тонн, строительными материалами общим весом 96 тонн, 60 тоннами сульфата алюминия, товарами медицинского назначения и постельным бельем от Международного комитета Красного Креста пересекли линию разграничения в КПВВ и направились в Донецк", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что благотворительная организация "Человек в беде" направила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса восемь грузовиков со строительными материалами и техникой для водоснабжения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.