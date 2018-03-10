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    Григорий Карасин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 88
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    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    Россия заявила о готовности ко встрече глав МИД "нормандского формата"
    19:35 20.02.2018
    299
    По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Григория Карасина, российская сторона была готова к встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    "Ни к чему не приведет". Россия об американцах в "нормандском формате"
    09:26 09.02.2018
    557"Нормандские переговоры" по Донбассу
    По мнению замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина, украинская власть хочет решить "все свои проблемы чужими руками", но "это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    В российском МИД ответили Кишиневу на "миллиарды за оккупацию"
    17:35 22.01.2018
    545
    По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, в такой форме затрагивать вопрос о миротворческой операции на Днестре - "это кощунственно и цинично".
    Здание МИД РФ
    В МИД РФ сообщили, когда офицеры могут вернуться в СЦКК
    20:14 26.12.2017
    408
    По словам замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина, возвращение российских офицеров в СЦКК "теоретически возможно". Он добавил, что "в нашей жизни ничего невозможного нет".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    США и Канада втягиваются во внутриукраинский конфликт - МИД РФ
    08:33 26.12.2017
    582Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и мало задумываются о последствиях такого шага.
    Григорий Карасин
    В РФ предупредили о последствиях появления миротворцев ООН в Приднестровье
    04:25 03.10.2017
    1442
    Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что в решении приднестровской проблемы все зависит от желания и способности сторон договариваться.
    Здание МИД РФ
    Москва раскритиковала Омеляна за призыв к украинцам не ездить в РФ
    19:07 09.08.2017
    804Украина и Россия: визовый вопрос
    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин сомневается, что украинцы разделяют мнение министра инфраструктуры. Он назвал заявление Владимира Омеляна "наивным" и "безответственным".
    МИД РФ
    МИД России: США согласны на двусторонние переговоры с РФ по Донбассу
    13:12 29.06.2017
    1123
    Заместитель главы МИД России Григорий Карасин напомнил, что главным механизмом для решения проблемы Донбасса остается минская рабочая группа.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Россия призвала не абсолютизировать "нормандский формат"
    00:30 29.06.2017
    513"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что судьбу Украины должен решать только ее народ, а окончательное слово остается за контактной группой.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: выводить переговоры по Донбассу за рамки "Минска-2" нет нужды
    20:00 14.06.2017
    320
    Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, конфликт на Донбассе - "это внутриукраинский конфликт, и упрощать это до контактов между Киевом и Москвой было бы ошибкой".
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    Высланные из Молдавии дипломаты РФ вербовали людей в Донбасс - Reuters
    17:09 13.06.2017
    276
    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин назвал данную публикацию "пустой болтовней", не подтвержденной фактами. По его мнению, "кто-то пытается погнать информационную волну".
    Документы
    Стало известно, когда пройдет встреча "нормандской четверки"
    21:55 28.05.2017
    1043"Нормандские переговоры" по Донбассу
    На встрече "нормандской четверки" в Берлине 30 мая российскую сторону будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин.
    Здание Министерство иностранных дел РФ Москвы
    "Имитация политактивности". Москва ответила на ноту Киева из-за Крыма
    15:08 21.04.2017
    1514
    Григорий Карасин считает, что на подобные ноты протеста нужно реагировать спокойно. При этом он добавил, что "важно понимать цену подобного рода документов".
    Замглавы МИД РФ Григорий Карасин
    Москва надеется, что Киев переболеет "оранжевым вирусом" - МИД РФ
    05:11 14.02.2017
    409
    Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что "в России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет "оранжевым вирусом" и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму".
    Григорий Карасин
    МИД РФ: Москва открыта к диалогу с адекватными политиками Украины
    16:27 13.02.2017
    643Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, в Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, "готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом".
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    РФ об участии США в "нормандском" формате: нужно дождаться прихода Трампа
    15:21 06.01.2017
    790
    Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что относительно изменения формата по Украине следует подождать, пока новая американская администрация официально приступит к работе.
    Здание МИД РФ
    "Нормандской встречи" в начале года не планируется - МИД РФ
    13:01 06.01.2017
    334
    Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, конкретных дат встреч в "нормандском формате" пока нет, идет интенсивная телефонная работа по линии помощников президентов.
    Григорий Карасин
    Карасин о нормализации отношений РФ с Украиной и выходе ее из кризиса
    15:13 21.11.2016
    2345
    В России хотят, чтобы рядом был надежный и предсказуемый партнер и сосед, и благодарны Беларуси за миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса, отмечает Григорий Карасин.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ: хотим, чтобы у нас был предсказуемый сосед
    13:29 21.11.2016
    925Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Григорий Карасин заявил, что "несмотря на нынешний сложный этап в отношениях между Россией и Украиной, мы заинтересованы в их скорейшей нормализации".
    Здание МИД РФ
    МИД РФ: в Украине должен быть посол, а не временный поверенный
    19:30 11.11.2016
    719
    Замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что Россию бы больше устроило, если бы посольство в Украине было в полном составе во главе с послом, но на данный момент оба посольства возглавляют временные поверенные в делах.
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    "Ни к чему не приведет". Россия об американцах в "нормандском формате"
    09:26 09.02.2018
    557
    По мнению замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина, украинская власть хочет решить "все свои проблемы чужими руками", но "это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    Россия заявила о готовности ко встрече глав МИД "нормандского формата"
    19:35 20.02.2018
    299
    По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Григория Карасина, российская сторона была готова к встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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