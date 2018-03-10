По мнению замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина, украинская власть хочет решить "все свои проблемы чужими руками", но "это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал".
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин сомневается, что украинцы разделяют мнение министра инфраструктуры. Он назвал заявление Владимира Омеляна "наивным" и "безответственным".
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин назвал данную публикацию "пустой болтовней", не подтвержденной фактами. По его мнению, "кто-то пытается погнать информационную волну".
Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что "в России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет "оранжевым вирусом" и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму".
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, в Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, "готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом".
Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Григорий Карасин заявил, что "несмотря на нынешний сложный этап в отношениях между Россией и Украиной, мы заинтересованы в их скорейшей нормализации".
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что Россию бы больше устроило, если бы посольство в Украине было в полном составе во главе с послом, но на данный момент оба посольства возглавляют временные поверенные в делах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина, украинская власть хочет решить "все свои проблемы чужими руками", но "это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречён на провал".