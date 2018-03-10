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    Визы (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Заседание Верховной Рады
    "Свобода" предлагает Раде ввести визовый режим с Россией
    13:46 02.06.2014
    119Отношения Украины и России
    "Свобода" предлагает Верховной Раде принять решение о закрытии украино-российской границы и введении визового режима между странами, заявил в понедельник лидер партии Олег Тягнибок.
    Визовый центр
    Германия с 1 июля отменяет плату за выдачу украинцам долгосрочных виз
    17:25 30.05.2014
    1114
    Правительство Германии решило отменить плату за выдачу национальных долгосрочных виз для граждан Украины, данное решение вступит в силу 1 июля.
    Столица Молдавии Кишинев
    Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 30 тысяч молдаван
    13:35 28.05.2014
    18
    Пограничная полиция Молдавии сообщает, что более 30 тысяч жителей страны воспользовались свободным визовым режимом с ЕС. Безвизовый режим между ЕС и Молдавией для граждан вступил в силу с 28 апреля.
    Флаг Евросоюза
    Украина переходит ко второму этапу либерализации визового режима - ЕК
    20:46 27.05.2014
    43Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Украина переходит ко второму этапу плана либерализации визового режима с ЕС, говорится в коммюнике Еврокомиссии. ЕК одобрила сегодня четвертый доклад о выполнении Украиной Плана действий по либерализации виз.
    Таможенный пункт пропуска на границе
    Вопрос о введении визового режима с РФ на сегодня не стоит - МИД
    19:57 27.05.2014
    28Отношения Украины и России
    Киеву не нужно вводить визовый режим с Россией, свидетельствуют данные анализа, проведенного властями, заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала "Украина" во вторник вечером.
    Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский
    Томбинский надеется на безвизовый режим Украины с ЕС уже к концу года
    23:48 25.05.2014
    23
    Посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский считает, что Украина может уже до конца года получить безвизовый режим с ЕС.
    Работа визового центра
    ЕК признала выполнение Киевом части критериев для отмены виз с ЕС
    14:26 23.05.2014
    9Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мльмстрем признала выполнение Украиной первой фазы плана либерализации визового режима и призывает коллег по Еврокомиссии перейти ко второй фазе.
    Работа визового центра
    Польша выступает за отмену визового режима между Украиной и Шенгеном
    06:10 14.05.2014
    51Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Отмена визового режима между Украиной и государствами Шенгенского соглашения станет ощутимым свидетельством того, что Европа открыла свои двери для миллионов украинцев, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
    И.о. президента Украины Александр Турчинов
    ЕС до конца года может отменить визовый режим с Украиной - Турчинов
    14:17 13.05.2014
    31
    Спикер Верховной Рады Александр Турчинов, назначенный парламентом исполняющим обязанности президента Украины, заявляет, что до конца года ЕС может принять решение о либерализации визового режима с Украиной.
    Заседание Верховной Рады
    Рада приняла необходимый для отмены визового режима с ЕС пакет законов
    14:07 13.05.2014
    45Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Верховная Рада приняла весь пакет законов, а это четыре документа, необходимых для первого этапа либерализации визового режима с Евросоюзом.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: нужно принять законы для продвижения к безвизовому режиму с ЕС
    22:23 12.05.2014
    17
    Арсений Яценюк рассчитывает, что парламент на текущей неделе примет законопроекты, которые позволят стране перейти ко второй стадии плана по получению безвизового режима с Евросоюзом.
    Сергей Пашинский
    Украина не исключает введения виз с РФ в случае ухудшения отношений
    13:21 11.05.2014
    8Отношения Украины и России
    Украинские власти не исключают введения визового режима с Российской Федерацией, если отношения между странами достигнут большей напряженности, заявил во время брифинга и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский.
    Пирамиды в Египте
    Стоимость туристической визы в Египет с 1 мая выросла с $15 до $25
    11:42 01.05.2014
    105
    Цена на туристическую визу в Египет с 1 мая выросла с 15 до 25 долларов. В Минтуризме страны заявили, что это повышение не отразится на числе туристов.
    Флаг Японии
    Япония вводит визовые санкции в отношении 23 российских чиновников
    08:46 29.04.2014
    8Санкции в отношении России_2014
    Правительство Японии объявило о запрете на выдачу виз 23 российским чиновникам в связи с ситуацией в Украине.
    Boeing
    Первые жители Молдавии воспользовались правом въезда в ЕС без виз
    09:28 28.04.2014
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    Первые 100 человек в Молдавии уже воспользовались в понедельник безвизовым режимом с ЕС, отправившись авиарейсом в Грецию.
    Вид на Прагу
    Чехия ввела бесплатные шенгенские визы для молодежи из Украины
    06:19 23.04.2014
    53Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Чехия ввела бесплатные шенгенские визы для различных групп граждан Украины, в том числе для молодежи и пенсионеров.
    Работа визового центра
    МИД РФ приветствует отмену Панамой виз для российских граждан
    15:16 21.04.2014
    14
    МИД РФ приветствует отмену Панамой виз для российских гражда, говорится в сообщении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
    Глава МИД Украины Андрей Дещица
    МИД: Киев не вводит визовый режим с РФ, чтобы не навредить украинцам
    19:40 10.04.2014
    43Отношения Украины и России
    Киев не торопится вводить визовый режим с Россией, поскольку есть другие способы противодействия проникновению нежелательных элементов на территорию Украины, сообщил Андрей Дещица.
    Работа визового центра
    МИД считает, что украинцы смогут ездить в Европу без виз с 2015 г
    17:52 10.04.2014
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    Украинцы смогут ездить в Европу без виз с 1 января 2015 года, сообщает в четверг агентство УНИАН со ссылкой на и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу.
    Работа визового центра
    Британия объявила об открытии в России новых визовых центров
    14:34 04.04.2014
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    Управление по делам виз и иммиграционным вопросам министерства внутренних дел Великобритании официально объявило об открытии в России пяти новых визовых центров взамен закрытых старых.
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