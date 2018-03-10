Украина переходит ко второму этапу плана либерализации визового режима с ЕС, говорится в коммюнике Еврокомиссии. ЕК одобрила сегодня четвертый доклад о выполнении Украиной Плана действий по либерализации виз.
Киеву не нужно вводить визовый режим с Россией, свидетельствуют данные анализа, проведенного властями, заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала "Украина" во вторник вечером.
Отмена визового режима между Украиной и государствами Шенгенского соглашения станет ощутимым свидетельством того, что Европа открыла свои двери для миллионов украинцев, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
Спикер Верховной Рады Александр Турчинов, назначенный парламентом исполняющим обязанности президента Украины, заявляет, что до конца года ЕС может принять решение о либерализации визового режима с Украиной.
Украинские власти не исключают введения визового режима с Российской Федерацией, если отношения между странами достигнут большей напряженности, заявил во время брифинга и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".