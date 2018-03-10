По словам Георгия Маргвелашвили, его предшественник обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд Грузии "действуют по старым традициям".
Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры. Он считает, что уголовное преследование по статье конституции "наносит значительный удар по международному имиджу страны и порождает ряд вопросов".
По мнению президента Грузии, человек, который дважды был главой государства, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны.
По словам президента Грузии Георгий Маргвелашвили, несмотря на то, что у участников акции могут быть свои причины протеста, важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование.
Во время встречи президент Грузии поблагодарил американских сенаторов за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и отметил, что Грузия ожидает большей поддержки и сотрудничества с США.
В последнее время представители правящих в Грузии властей заявляют о намерении оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Михаил Саакашвили, дестабилизировать ситуацию в стране.
Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили выразил семье президента и народу Узбекистана соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова. Официального сообщения властей Узбекистана о кончине Каримова нет.
Президенту страны Георгию Маргвелашвили направлено заключение по лишению грузинского гражданства нынешнего губернатора Одесской области. По законам Грузии, граждане теряют гражданство после получения паспорта в другой стране.
Лауреаты нобелевской премии мира почтили минутой молчания жертв терактов в Париже, многие мировые политики и дипломаты выразили соболезнования французскому народу и призвали объединиться в борьбе с терроризмом.
По грузинскому закону, в случае получения гражданства другой страны, гражданин автоматически теряет грузинское. При этом Грузия разрешает иметь двойное гражданство, за получением второго - грузинского гражданства - необходимо обратиться к президенту.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".