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    Георгий Маргвелашвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Архивное фото
    Президент Грузии заявил, что не видит оснований для помилования Саакашвили
    02:36 15.02.2018
    331Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что в процессе помилования он никогда не учитывает политический аспект.
    Михаил Саакашвили
    Президент Грузии не планирует помилования Саакашвили
    23:32 16.01.2018
    197Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам Георгия Маргвелашвили, его предшественник обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд Грузии "действуют по старым традициям".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Президент Грузии раскритиковал преследование Саакашвили
    17:11 05.01.2018
    789Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры. Он считает, что уголовное преследование по статье конституции "наносит значительный удар по международному имиджу страны и порождает ряд вопросов".
    Георгий Маргвелашвили
    Глава Грузии: Саакашвили не должен был отказываться от грузинского гражданства
    18:25 27.07.2017
    201"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По мнению президента Грузии, человек, который дважды был главой государства, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Визиты Порошенко в Грузию и Молдавию пахнут возрождением ГУАМ — эксперт
    12:23 19.07.2017
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    Директор института глобальных трансформаций Алексей Семений заявил в эфире "ГС", что создание реальной площадки для переговоров будет полезным для Украины, но не с точки зрения экономики.
    Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили
    Украина и Грузия подписали соглашение стратегического партнерства
    11:47 18.07.2017
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    Церемония подписания документов состоялась в резиденции грузинского президента после того, как главы Украины и Грузии провели встречу один на один.
    Столкновения в Батуми
    Президент Грузии призвал всех к спокойствию в связи с протестами в Батуми
    01:29 12.03.2017
    233Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    По словам президента Грузии Георгий Маргвелашвили, несмотря на то, что у участников акции могут быть свои причины протеста, важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование.
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию
    Американские сенаторы в центре тренировок и оценок Грузия-НАТО 
    04:48 03.01.2017
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    Во время встречи президент Грузии поблагодарил американских сенаторов за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и отметил, что Грузия ожидает большей поддержки и сотрудничества с США.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Президент Грузии призвал Саакашвили не мешать предвыборному процессу
    04:25 28.09.2016
    990Парламентские выборы в Грузии
    В последнее время представители правящих в Грузии властей заявляют о намерении оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Михаил Саакашвили, дестабилизировать ситуацию в стране.
    Георгий Маргвелашвили
    Президент Грузии заявил о смерти Каримова, не уточняя источник информации
    18:29 02.09.2016
    348Узбекистан. Итоги выборов президента
    Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили выразил семье президента и народу Узбекистана соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова. Официального сообщения властей Узбекистана о кончине Каримова нет.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Маргвелашвили раскритиковал заявления Саакашвили о возвращении на родину
    06:52 20.07.2016
    832Саакашвили в Одессе
    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал всех жителей прийти на голосование на парламентских выборах 8 октября, несмотря на то что, глядя на избирательную бюллетень.
    Михаил Саакашвили на голосовании
    Минюст Грузии просит утвердить решение о лишении гражданства Саакашвили
    12:44 03.12.2015
    1992Саакашвили в Одессе
    Президенту страны Георгию Маргвелашвили направлено заключение по лишению грузинского гражданства нынешнего губернатора Одесской области. По законам Грузии, граждане теряют гражданство после получения паспорта в другой стране.
    Теракт в Париже
    Политики и нобелевские лауреаты скорбят о жертвах терактов в Париже
    09:31 15.11.2015
    275Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Лауреаты нобелевской премии мира почтили минутой молчания жертв терактов в Париже, многие мировые политики и дипломаты выразили соболезнования французскому народу и призвали объединиться в борьбе с терроризмом.
    Открытие совместного учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии
    Открытие совместного учебного центра Грузии и НАТО 
    08:47 28.08.2015
    147
    Учебный центр Грузии и НАТО открывается в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе, который был утвержден в ходе саммита организации в Уэльсе в сентябре 2014 года.
    Георгий Маргвелашвили
    Президент Грузии назвал недостойным потерю Саакашвили грузинского гражданства
    14:48 31.05.2015
    1403Саакашвили в Одессе
    По грузинскому закону, в случае получения гражданства другой страны, гражданин автоматически теряет грузинское. При этом Грузия разрешает иметь двойное гражданство, за получением второго - грузинского гражданства - необходимо обратиться к президенту.
    Флаг Грузии
    Оппозиция Грузии готовит закон о люстрации чиновников времен Саакашвили
    15:03 18.03.2015
    182
    Над законопроектом работают "Свободная Грузия", "Реформаторы" и "Христиан-демократическая партия", требующие признать партию Саакашвили преступным режимом.
    Траурные мероприятия на Майдане Незалежности, посвященные поминовению памяти погибших во время событий 20 февраля 2014 года
    Годовщина "Евромайдана": молитва в Киеве, теракт в Харькове
    15:46 23.02.2015
    689Год Революции
    Украина отметила годовщину трагедии на Майдане. К сожалению, снова погибли люди. И речь идет не только о жертвах войны.
    Взрыв в Харькове
    Хроника 22 февраля: теракт в Харькове, столкновения под Мариуполем
    09:28 23.02.2015
    1030Теракт в Харькове
    Накануне во время шествия в Харькове прогремел взрыв, согласно последним данным министерства внутренних дел Украины, погибли два человека, еще 10 пострадали.
    Валерий Чалый
    Лидеры стран ЕС примут участие в "Марше достоинства" в Киеве - Чалый
    08:30 22.02.2015
    609Год Революции
    Как отметил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, на данный момент свое участие в "Марше достоинства" подтвердили семь глав и премьеров западных стран.
    НАТО
    Президент Грузии объяснил стремление страны в НАТО желанием стабильности
    17:16 19.02.2015
    210
    В заявлении президента страны Георгия Маргвелашвили говорится, что "стремление Грузии в НАТО обусловлено лишь желанием обеспечить "стабильность, развитие, большую демократичность и успех страны".
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    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Архивное фото
    Президент Грузии заявил, что не видит оснований для помилования Саакашвили
    02:36 15.02.2018
    331
    Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что в процессе помилования он никогда не учитывает политический аспект.
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