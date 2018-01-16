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    Президент Грузии не планирует помилования Саакашвили

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (819)

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    По словам Георгия Маргвелашвили, его предшественник обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд Грузии "действуют по старым традициям".
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    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не планирует помилование экс-главы государства, бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине.

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    "По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки? Помилование — это не исправление судебной ошибки, это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку, и я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?" — заявил Маргвелашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

    По словам президента, Саакашвили обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд "действуют по старым традициям".

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    Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

    После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили. Вскоре после приговора суда Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры, отметив, что уголовное преследование Саакашвили происходит "на основании конституционной статьи" и тем самым "наносит удар по международному имиджу страны".

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    Отметим, во вторник, 16 января, СБУ провела очередной допрос Саакашвили по так называемому "делу Курченко — Донгадзе".

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