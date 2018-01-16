Авакову на зависть. "Оборотни" из полиции зарабатывают больше него

Андрей Поликовський/iPress.ua

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Прием на работу молодых, неискушенных и неопытных людей с улицы взамен уволенных милиционеров ничего не дал. Новые полицейские с не меньшим энтузиазмом продумывают схемы "левого" заработка и уже ничем не отличаются от тех, от кого так старались избавиться, подводя без разбора под одну гребенку — взяточник. Старые же кадры, выброшенные всевозможными "зачистками" с работы, становятся по другу сторону закона.

Старые схемы — бессмертны

В Харькове на днях были задержаны трое патрульных — лейтенантов полиции подозреваемых в получении 20 тысяч гривен взятки с водителя за не составление протокола о нарушении.

Как оказалось, процесс вымогательства новые полицейские поставили на поток. Они работали по наводке местного таксиста, который сообщал друзьям-полицейским о замеченном нарушении кем-то из водителей, сообщая марку и номер автомобиля. К примеру, видел, как из ресторана выходит мужик явно выпивший и садится за руль, или кто-то пересек две сплошные. После полученного сигнала патрульные останавливали нарушителя и грозились составить на него протокол. Но в ходе беседы предлагали разойтись по мирному, заплатить им наличкой, минимум из того, что придется по закону, и они забудут о правонарушении. "Добрые самаритяне" в лице патрульных так же предлагали автолюбителям, у которых уже забрали водительское удостоверение купить у них временное.

В Харьковском регионе это не первый случай. До этого двое патрульных из райцентра попались на вымогательстве 500 долларов и 11 тысяч гривен за не составление протокола по ДТП без пострадавших. Виновник аварии с места происшествия скрылся, а когда полицейские его разыскали, предложили откупиться.

Смешно то, что не придумав ничего нового новые и честные патрульные взяли на вооружение то, чем пользовались до них сотрудники ГАИ. Только ГАИ было плохое, а патрульная служба — хорошая.

В Одессе новый патрульный особо не ломал голову над тем, с чего бы заработать. Он за 200 долларов пообещал гражданину снять с розыска его автомобиль.

Молодые, да сообразительные

Интересную, многоходовку придумали молодые следаки в Одессе, но только сработали топорно. Трое 29-летних капитанов полиции уголовное производство по факту мошенничества. Полицейские придумали потерпевшего, у которого якобы выманили денежные средства лица, передвигавшиеся на автомобиле одной из инкассаторских фирм. Согласно их данным, люди передвигающиеся на данной машине также приторговывали огнестрельным оружием.

На основании этих материалов они получили согласие прокуратуры Одесской области и суда на обыск автомобиля с подозреваемыми и даже заручились поддержкой бойцов полка особого назначения полиции Одессы. Во время спецоперации полицейские за спинами спецназовцев подбросили в машину сумку с оружием, а также похитили две сумки с $120 000. Но только пропажу быстро заметили и так же быстро поняли, где искать. План не сработал.

"В полиции сложилась парадоксальная ситуация. Под шумок реформ набрали кого-попало. Как таковой "чистки рядов" не было. Остались служить подхалимы, прохиндеи и молодняк. Все остальные ушли. А молодая поросль быстро сориентировалась и поняла, что мимо карманов пролетает масса денег, но можно сделать так, чтобы что-то и в карманы оседала определенная сумма. Более того, есть внегласное распоряжение, еще со времен Эки Згуладзе, патрульным все прощать. Иногда приносят жертву мелкими сошками попавшимися по глупости. Но это скорее исключение из правил. А так, они продолжают работать, как Олийнык убивший парня во время преследования БМВ в Киеве", — отмечает РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кандрашов.

Старая гвардия наступает

А вот бывшие сотрудники правоохранительных органов, занялись полукриминальными и криминальными схемами заработка. Самое распространенное — поиск украденного имущества, негласная слежка и сбор информации, а так же выбивание долгов. https://rian.com.ua/analytics/20171227/1030803146/policiya-berech.html

В Киевской области задержали двух бывших милиционеров 40 и 33 лет, которые похитили мужчину и за его освобождение вымогали у его родных 10 тысяч долларов. Но, если эти попались, то есть еще много тех, кто не только не поймает эта полиция, но и которые могут принести не мало проблем украинцам.

"Я недавно разговаривал с одним из бывших сотрудников МВД, так вот он рассказал, что где-то 50-60% бывших сотрудников милиции уйдет в криминал. Скажем, та мизерная пенсия есть не у многих, найти хорошо оплачиваемую, достойную работу могут не многие. Единственное место, где ждут молодых и здоровых мужчин — это охранная деятельность. Но с учетом их знаний и опыта, они сегодня очень востребованы в криминальной среде, потому что они знают, как провернуть дело и не попасться. И хорошо, если они займутся частным сыском или другой более менее законной деятельностью", — подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

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Основная проблема в том, что сегодня в этом не видят проблемы в МВД, а завтра будет уже поздно, потому что большинство группировок из бывших милиционеров будут не уловимы.