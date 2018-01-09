Обвинения грузинского суда против Саакашвили абсурдны – юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы в Грузии. В частности, в Тбилиси политику вынесли заочное решение по делу о превышении полномочий на посту президента. Речь идет о помиловании осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани экс-чиновников департамента конституционной безопасности.

По мнению бывшей главы Национальной полиции Украины, одной из лидеров грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатии Деканоидзе, этот приговор может стать приговором для его экстрадиции на родину.

Насколько обоснован приговор грузинского суда и есть ли у украинской власти основания для экстрадиции Саакашвили, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат и управляющий партнер международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є наразі всі підстави для екстрадиції Саакашвілі?

— На теперішній час немає жодних законних підстав для екстрадиції Саакашвілі. Екстрадиція складається з політичних підстав і юридичних, правових. Якщо говорити про суто юридичні підстави, то на теперішній час є, як мінімум, три підстави, які повністю унеможливлюють законну екстрадицію Саакашвілі. По-перше, він в Україні звернувся в офіційному порядку за процедурою, встановленою законом і, зокрема, законодавством Європейського суду з прав людини і взагалі європейської спільноти, щодо отримання політичного захисту в Україні. Йому було відмовлено в цьому захисті. Він звернувся до окружного адміністративного суду за цим захистом. У суді йому було відмовлено в задоволенні позову, але він має право на апеляцію і на касацію. Допоки в Україні розглядається ця справа, його згідно з імперативними вимогами закону екстрадувати неможливо. Крім того, у нього залишається право звернення до Європейського суду з прав людини. Це по-перше. По-друге, ми знаємо про те, що Саакашвілі пред’явлено підозру у вчинені злочинів на території Україні українською державою і, за нашим національним законодавством, громадянин України, іншої держави чи взагалі апатрид, тобто, особа без громадянства, має нести відповідальність і притягатись до відповідальності, до покарання виключно в Україні. Допоки не буде поставлено останню крапку: або закрити кримінальне провадження відносно Саакашвілі, або він буде засуджений і отримає відповідне покарання, —допоки всі ці процедури не завершаться, за будь-яких умов не можна екстрадувати Саакашвілі.

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Тепер щодо безпосередньо вироку суду міста Тбілісі, яким було встановлено винність Саакашвілі та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. По-перше, це виключно перша інстанція на теперішній час. Знову ж таки, адвокати Саакашвілі мають право на апеляційне та касаційне оскарження цього вироку. І на теперішній час вирок не набув чинності, він не має законної сили. Якщо взагалі розглядати саме пред’явлене колишньому президенту обвинувачення у тому, що він скористався своїм конституційним правом, конституційними повноваженнями на помилування певних осіб, то таке право є абсолютним як в Україні, так і в Грузії. Ці обвинувачення вбачаються повністю абсурдними.

Статус біженця для Саакашвілі або пошук політичного притулку в іншій країні неможливий, доки всі ці процедури в Україні не завершаться?

— Ми не знаємо, чи звертався Саакашвілі до інших держав за притулком чи політичним захистом, але в Україні він скористався цим своїм правом, що гарантовано йому європейським законодавством, і, відповідно, Україна за відповідними конвенціями також взяла на себе зобов’язання повністю дотриматись європейських норм відносно політичного захисту. Саакашвілі скористався своїм захистом, держава Україна йому відмовила, але, виходячи зі статті 129 Конституції України, будь-яка особа на території України має право і реальну можливість скористатись судовим захистом за своїм невизнаним, оспорюваним або невизнаним правом. Допоки ця процедура не буде завершена, Саакашвілі екстрадувати не можна. Це юридична, законодавча площина. Якщо виходити з політичної доцільності, то нічого не заважає нашій владі йому руки закрутити, в багажник кинути і вивезти на територію Грузії, але це вже буде незаконно.

К слову, сам бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает приговор Тбилисского суда незаконным и противоречащим международным нормам и даже «здравому смыслу».

Политтехнолог Ярослав Макитра полагает, что после экстрадиции Саакашвили протесты вспыхнут с еще большей силой.