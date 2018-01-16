Держали полтора часа. СБУ снова допросила Саакашвили

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. СБУ завершила очередной допрос бывшего президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, сообщают "Украинские новости".

На допросе он пробыл около двух часов. По словам адвоката политика, Саакашвили предоставил следствию свои пояснения.

Сообщается, что всего политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко — Донгадзе".

После допроса Саакашвили не общался с журналистами.

Печерский суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы, но перенес заседание, потому что не получил материалов дела.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.