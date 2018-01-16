наверх
16.01.201816:37
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Общество

    Держали полтора часа. СБУ снова допросила Саакашвили

    (обновлено: )83
    На допросе политик пробыл около двух часов. По словам адвоката, Саакашвили предоставил следствию свои пояснения. Сообщается, что всего политик около полутора часов пробыл на допросе.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. СБУ завершила очередной допрос бывшего президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, сообщают "Украинские новости".

    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    gryshyn-partners.com.ua
    Обвинения грузинского суда против Саакашвили абсурдны – юрист

    На допросе он пробыл около двух часов. По словам адвоката политика, Саакашвили предоставил следствию свои пояснения.

    Сообщается, что всего политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко — Донгадзе".

    После допроса Саакашвили не общался с журналистами.

    Печерский суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы, но перенес заседание, потому что не получил материалов дела.

    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Комаровский о дифтерии. Видео
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты