В Киеве продолжат рассмотрение жалобы на отказ арестовать Саакашвили

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в четверг, 11 января, продолжит рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции избрать для экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Первое заседание по этому делу состоялось 3 января, однако суд был вынужден объявить перерыв в слушаниях из-за неявки в зал заседаний группы депутатов Верховной Рады, которые при избрании Саакашвили меры пресечения в первой инстанции попросили суд не отправлять политика по домашний арест, а вместо этого передать им его на поруки. Данное ходатайство оказало влияние на суд, который впоследствии решил освободить Саакашвили.

Согласно законодательству, поручители обязаны лично принимать участие в рассмотрении дела в апелляционной инстанции. Всего заявление о передаче Саакашвили на поруки подписали 13 депутатов, среди которых Юрий Деревянко, Юлия Тимошенко, Виктор Чумак, Алена Шкрум, Виталий Куприй, Наталья Новак, Дмитрий Добродомов, Александр Опанасенко, Павел Костенко, Егор Соболев, Иван Крулько, Алексей Рябчин и Игорь Луценко. Все они должны явится на следующее судебное заседание апелляционного суда, которое запланировано на 13.10.

Печерский суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы, но перенес заседание, потому что не получил материалов дела.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

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Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

В Службе безопасности Украины заявили, что Саакашвили подозревают в преступлении по части 1 статьи 256 уголовного кодекса "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, акции, которые организовывал и организовывает Саакашвили, были нацелены на " захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Бывший глава Одесской облгосадминистрации, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

Луценко заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности беглого бизнесмена Сергея Курченко. Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

Власти утверждают, что у них есть доказательства сговора Саакашвили и Курченко, в частности аудио- и видеозаписи. Сам Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, но не призывает сторонников к "резким действиям".

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В начале 2018 года в Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину. Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко после объявления приговора Саакашвили грузинским судом, Киев продолжает экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии. По его словам, в рамках проверки прокуратура Киева ждет визита политика для дачи показаний с целью выяснения всех обстоятельств.