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    Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса говорит о его вине - МВД

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (817)

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    Зорян Шкиряк заявил, что отказ Саакашвили передать на экспертизу образцы речи подтверждает факт его разговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, отказываясь предоставить образцы своего голоса следствию, фактически признал себя виновным в содействии участникам преступной организации, считает советник главы МВД Зорян Шкиряк.

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
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    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    Ранее заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своей речи и не содействует расследованию дела.

    "Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса для проведения еще одной экспертизы — это свидетельство его причастности к преступлению, которое ему инкриминирует ГПУ. То есть этим шагом он фактически подтверждает, что голос на пленке в разговоре с Курченко, которую продемонстрировал генпрокурор, принадлежит именно ему", — написал Шкиряк в среду на своей странице в Facebook.

    Он считает, что Саакашвили пытается затягивать проведение следственных действий, чтобы избежать ответственности.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие.

    Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

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