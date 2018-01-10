Саакашвили на допросе в СБУ рассказал, как готовил протесты в Киеве

КИЕВ, 10 янв — РИА Новост Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 2,5 часа давал показания Службе безопасности Украины (СБУ) по делу о содействии участникам преступной организации, в рамках которого он проходит подозреваемым, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили находился в помещении СБУ около четырех часов, однако, как сообщил журналистам его адвокат, сам допрос длился около 2,5 часов.

Саакашвили заявил журналистам, что все вопросы на допросе имели политический характер и касались акций его сторонников.

"Они меня спрашивали, я им давал объяснения, что означает мирная акция, как готовятся акции, каким образом люди оказались на акциях, кто эти люди, что означает координация политических сил, целый курc политологии я им провел. Все вопросы имели чисто политический характер, тут вообще намека нет на криминал, это чисто политическое дело", — заявил Саакашвили.

Сторонники Саакашвили ранее неоднократно проводили марши и митинги за принятие закона об импичменте. После акции 17 декабря сторонники экс-президента Грузии попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже, после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к Верховной Раде. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации и что являются сторонниками мирного протеста. Полиция сообщила о возбуждении по факту произошедшего трех уголовных дел.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.