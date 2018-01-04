наверх
04.01.201821:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Корнейчук: Саакашвили подготовил Тимошенко ловушку

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (803)

    (обновлено: )45930
    Саакашвили нужен власти для дискредитации реального протестного движения в Украине, и одна из его главных задач – заманить в этот процесс Тимошенко, чтобы навесить на нее разные акции с кровопролитием, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций протеста против власти и других действий.

    "Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий", – заявил Саакашвили.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает подобные действия экс-президента Грузии "интересным поворотом".

    Читайте также: "На пользу". Саакашвили о "тюремном" стаже Тимошенко

    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Тимошенко и Саакашвили обречены работать вместе - Охотин
    "Что это значит? Мы все понимаем, что проект Банковой "Саакашвили" необходим для дискредитации реального протестного движения в Украине. И одна из главных задач – заманить в этот процесс Тимошенко, чтобы навесить на нее разные акции с кровопролитием вроде той, которая произошла со штурмом Октябрьского дворца", – отметил аналитик на своей странице в Facebook. 

    Однако Тимошенко с осени старается не принимать участие в акциях Саакашвили. Всячески дистанцируясь от этой клоунады, добавил эксперт.

    "Это, естественно, не устраивает хозяев Саакашвили на Банковой. Поэтому он получил приказ не намеками, а публично призвать Тимошенко в свои акции. Если Тимошенко откажется – то Саакашвили начет ее "мочить" в СМИ: дескать, Тимошенко ненастоящая оппозиция. Согласится — и Тимошенко возьмет на себя весь негатив Саакашвили, включая его сотрудничество с властью", – сообщил политолог.

    Как говорится, вечер перестает быть томным, подытожил Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает