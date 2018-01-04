Корнейчук: Саакашвили подготовил Тимошенко ловушку

РИА Новости Украина

Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций протеста против власти и других действий.

"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами будущих акций и других последующих действий", – заявил Саакашвили.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает подобные действия экс-президента Грузии "интересным поворотом".

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"Что это значит? Мы все понимаем, что проект Банковой "Саакашвили" необходим для дискредитации реального протестного движения в Украине. И одна из главных задач – заманить в этот процесс, чтобы навесить на нее разные акции с кровопролитием вроде той, которая произошла со штурмом Октябрьского дворца", – отметил аналитик на своей странице в Facebook.

Однако Тимошенко с осени старается не принимать участие в акциях Саакашвили. Всячески дистанцируясь от этой клоунады, добавил эксперт.

"Это, естественно, не устраивает хозяев Саакашвили на Банковой. Поэтому он получил приказ не намеками, а публично призвать Тимошенко в свои акции. Если Тимошенко откажется – то Саакашвили начет ее "мочить" в СМИ: дескать, Тимошенко ненастоящая оппозиция. Согласится — и Тимошенко возьмет на себя весь негатив Саакашвили, включая его сотрудничество с властью", – сообщил политолог.

Как говорится, вечер перестает быть томным, подытожил Корнейчук.