Саакашвили допросили по делу о расстрелах на Майдане

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что во вторник, 9 января, его допросили в прокуратуре по делу о расстрелах на Майдане. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре по делу расстрелов на Майдане, в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", — говорится в сообщении политика.

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По словам политика, в среду, 10 января, назначены еще два допроса. Саакашвили отметил, что следователи вели себя с ним очень доброжелательно и профессионально.

"Сразу хочу сказать, что следователи были очень доброжелательные и профессиональные, но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи — отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел", — написал Саакашвили.

Напомним, 20 февраля 2014 года в Киеве снайперы устроили стрельбу по участникам Евромайдана и правоохранителям. Жертвами расстрела стали 53 человека. Новые власти Киева обвинили в произошедшем бывшее руководство страны. Официальное расследование еще не закончено.

Ранее народный депутат Вадим Рабинович обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в том, что ему "принадлежали" снайперы, стрелявшие на Майдане Незалежности в Киеве.

Позже в ГПУ назвали фейком фильм о "грузинском следе" в расстрелах на Майдане.